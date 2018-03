SRPSKI DUŽNOSNIK KOJEG SU UHITILI NA KOSOVU U ZAVOJIMA STAO PRED NOVINARE: ‘Vukli su me kao psa, ali novog Bljeska i Oluje neće biti’

Rekao je da je ponosan na srpski narod koji se, kako kaže, obranio gandijevskim metodama.

Srpski šef ureda za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pojavio se pred novinarima u Beogradu dan nakon što ga je kosovska policija uhitila i deportirala u Srbiju. “Albanski separatisti pokušali su da na brutalan način, nasiljem i terorom, zauzmu sjever Kosova”, poručuje Đurić.

Rekao je da je ponosan na srpski narod koji se, kako kaže, obranio gandijevskim metodama. “To za mene nisu policajci, to je razularena teroristička banda. To je sramota i za njih i za sve one koji su šutjeli”, optužuje Đurić.





“Na brutalan su način napali naš narod na sjeveru Kosovske Mitrovice s potpuno jasnim ciljem da nasiljem, terorom, zastrašivanjem i do zuba naoružanom falangom uz primjenu oružja i sile okupiraju i zauzmu sjever Kosova i Metohije”, nastavio je šef ureda za Kosovo i Metohiju nakon sastanka predstavnika Srba s Kosova s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Đurić se na presici pojavio s rukama omotanima u zavoje, a istaknuo je da su ga pripadnici kosovske policije vukli kao psa, da su ga za kravatu vukli po ulici i tako ga pokušali poniziti. “Prvo su počeli kundacima tući zastupnike, građane, žene, bacati šok bombe, pa su nas htjeli poniziti misleći da će tako poniziti Srbiju, a na koncu su mene strpali u transporter. Potom su me udarali. Ali, sad se osjećam dobro”, objasnio je Đurić.

“Osim udaraca, nabijanja glave na koljena i slikanja selfija, pokušavali su da me zastraše time što su mi držali nabijen kalašnjikov u trbuh. Jedan je izvukao i nož”, ispričao je Đurić.

“Da nije bilo jednog poziva iz Beograda, nasilje u Mitrovici i teror nad Srbima nastavio bi se i ja bih ostao u Prištini. Ali se, hvala Bogu na tome završilo”, poručuje.

Kaže i da na Kosovu neće biti “nekog novog bljeska ili oluje”. “Nismo pokolebani, nastavit ćemo borbu. Više nego ikad nastavit ćemo raditi kako bismo ojačali srpsku strukturu i budemo s našim narodom”, rekao je Đurić.