SRPSKI BRAČNI PAR ZARAŽEN KORONAVIRUSOM? Boravili su Kini, prepoznali simptome i javili se u karantenu

U indijskom gradu Goa u karantenu se jučer javio srpski državljanin i njegova supruga zbog sumnje da su zaraženi koronavirusom

Slučaj koronavirusa zabilježen je osim u Kini koja je epicentar zaraze, u Japanu, na Tajlandu, Šri Lanki, Australiji, SAD-u pa čak i Europi u nekoliko država. Virus se širi brzinom munje , no do sada niti jedan slučaj nije zabilježen u Indiji – do sada. Naime, u indijskom gradu Goa u karantenu se jučer javio srpski državljanin i njegova supruga zbog sumnje da su zaraženi koronavirusom, potvrdile su osobe iz diplomatskih krugova za Blic.

Indijski mediji, poput Indian Expressa, prvo su pisali da je riječ o studentu i njegovoj majci, no ipak se radi o bračnom paru iz Srbije. Srpski bračni par u Gou je doputovao iz Kine, a kada su primijetili simptome kao u koronavirusa, prijavili su se u bolnicu. Blic saznaje da je čovjekova krv poslana na analizu i da se rezultati čekaju. Dok ne stignu rezultati, Srbin i njegova supruga bit će u karanteni.

