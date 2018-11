SRPSKA PREMIJERKA ŠOKIRALA: ‘U Srebrenici nije bilo genocida, a Haag duguje Šešelju tri godine života’

U emisiji ‘Conflict Zone’ premijerka Srbije navela je kako je genocid kada pobijete cijelu populaciju, a da to nije bio slučaj u Srebrenici

Premijerka Srbije Ana Brnabić sudjelovala je u emisiji ‘Conflict zone’ u kojoj je komentirala mogućnost potpisivanja sporazuma s Kosovom, ustvrdila kako postoji sloboda medija u Srbiji te negirala genocid u Srebrenici.

Ulazak u Europsku uniju

Na pitanje kako je Europska unija jasno dala do znanja kako ne može i neće uvoziti bilateralne sporove, premijerka je ustvrdila kako bi i ona samo to tražila da je Europska unija.

“Za nas najbliži mogući termin za pristupanje Europskoj uniji je 2025., tako da mislim da do 2025. postoji mogućnost da zapravo potpišemo dugoročni dogovor o normalizaciji odnosa s Prištinom”, smatra Ana Brbanić i dodaje kako ne kaže da će se to dogoditi i kako je tome Srbija privržena.

Napomenula je kako to ne ovisi samo o Srbiji, već i o Prištini kao i o saveznicima Srbije, te da je za nju važno da zaista implementiraju sve reforme kako bi bili politički i ekonomski zreli za Europsku uniju.

Sloboda medija

Novinar Tim Sebastian upitao je premijerku da komentira stanje medija u Srbiji. Naime, u veljači je Povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe ustvrdio kako se ozbiljno pogoršava atmosfera u kojoj novinari rade jer političari ih nazivaju izdajnicima i stranim agentima.

“Najprije, ja vidim da postoji sloboda medija u Srbiji. Vidim kritike predsjednika, mene, Vlade – svakog dana u medijima, kao što i treba biti u demokratskom društvu”, istaknula je Ana Brnabić.

Kada je spomenut primjer prijetnje koje je predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine uputio zastupnik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović premijerka je samo komentirala kako to nije prihvatljivo.

“Čujte, u Srbiji prije deset ili malo više godina, kada smo na vlasti imali demokratski orijentiranu političku stranku, članovi vladajuće koalicije su šutirali – fizički šutirali – novinare”, napomenula je Brnabić i navela kako imaju mnogo posla u Srbiji i kako se situacija poboljšava. Kao primjer uzela je radnu skupinu koju ona vodi vezano uz slobodu medija i koja sada to radi uz međunarodnu podršku.

Ratni zločini

“Mislim da je Srbija uvjerljivo najbolji primjer u regiji kako se treba odnositi prema ratnim zločinima”, izjavila je Ana Brnabić u emisiji Conflict zone. “Nikako se ne može negirati sve što je Srbija napravila po pitanju ratnih zločina od 2000. godine.”

“Znate, u drugim zemljama regije vidimo da ratni zločinci ili optuženi za ratne zločine imaju uloge savjetnika predsjednika ili u vladama. Neki su čak i premijeri. Ali u Srbiji nema takvih stvari”, napomenula je.

Na pitanje o Vojislavu Šešelju, Brnabić je kazala kako se on dragovoljno predao Tribunalu u Haagu gdje je suđenje trajalo 13 godina, te kako mu duguju najmanje tri godine života jer je dobio kaznu zatvora od 10 godina.

Genocid u Srebrenici

Na pitanje hoće li priznati da je masakar u Srebrenici bio genocid i kako je to Vijeće Europe posljednji put tražilo u svibnju, premijerka je izjavila kako ne misli da je strašan masakar u Srebrenici bio genocid.

‘To je bio gnjusan zločin. Ratni zločin. Nisam ponosna na to. To nije napravljeno u ime srpskog naroda i Srbija ne može kolektivno biti okrivljena za ono što se tamo dogodilo. Ne mislim da je bio genocid. Mislim da je… znate, mislim da je bio užasan, užasan zločin, ali genocid je u suštini kada… genocid je kada pobijete cijelu populaciju, žene, djecu, a to ovdje nije bio slučaj. Srbija je isporučila osobu koja je optužena za taj ratni zločin. Isporučili smo tu osobu. Suđeno mu je, sada je u zatvoru”, izjavila je Ana Brbanić u emisiji Coflict Zone, piše Deutsche Welle.