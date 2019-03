SRPSKA OPORBA POSLALA OTVORENO PISMO PATRIJARHU IRINEJU: ‘Mnogi su povrijeđeni vašim reagiranjem’

Savez za Srbiju podsjeća da je prethodni patrijarh SPC-a Pavle u složenim i kriznim povjesnim situacijama uvijek pozivao na dijalog i mirio zavađene strane u društvu, ne miješajući se u dnevnu politiku

Oporbeni Savez za Srbiju (SZS) uputio je u ponedjeljak otvoreno pismo patrijarhu Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irineju, rekavši da se svojim ocjenama i porukama u povodu dana sjećanja na žrtve NATO-ova bombardiranja Srbije 1999. izravno umiješao u dnevno-politička pitanja i otvoreno stao na stranu vlasti.

Reagirajući na poruke patrijarha na komemorativnom skupu u nedjelju u Nišu i njegovu ocjenu kako “ono što danas vidimo na ulicama nije dobro”, te da prosvjedi “daju snagu našim neprijateljima”, SZS u pismu upozorava da je poglavar SPC-a svojim stajalištima povrijedio brojne građane i vjernike – sudionike prosvjeda.

‘Mnogi su povrijeđeni’

“Mnogi građani, a poglavito vjernici, koji sudjeluju u prosvjedima, povrijeđeni su Vašim reagiranjem i nerazumijevanjem naše mirne i nenasilne borbe za temeljne demokratske vrijednosti koje su dovedene u pitanje”, istaknuto je u pismu SZS, srbijanske oporbene političke koalicije koja potiče i sudjeluje u višemjesečnim prosvjedima protiv vlasti predsjednika Aleksandra Vučića.

Navodi se i da SPC nije u vlasništvu vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) predsjednika Aleksandra Vučića, te da je Irinej poglavar Crkve koju čine vjernici različitih političkih uvjerenja i opredjeljenja, pa i oporbenih.

Savez za Srbiju podsjeća da je prethodni patrijarh SPC-a Pavle u složenim i kriznim povjesnim situacijama uvijek pozivao na dijalog i mirio zavađene strane u društvu, ne miješajući se u dnevnu politiku.

“Očekivali smo od Vas da ćete nastaviti tim putem i pozvati predstavnike vlasti da otvore dijalog s oporbom i organizatorima prosvjeda, jer je to jedini način da se teške društveno-političke krize rješavaju mirnim putem”, poručuje oporbeni SZS u otvorenom pismu, povodom izjave patrijarha Irineja da “ono što danas vidimo na ulicama nije dobro”.

‘Izravno miješanje u dnevno-politička pitanja’

U priopćenju SZS se navodi da je javna negativna ocjena o prosvjedima “izravno miješanje u dnevno-politička pitanja” i “otvoreno stajanje na stranu vlasti”, što netko na dužnosti patrijarha nikako ne bi trebao činiti.

“Nismo uopće razumjeli zašto su tim tragičnim povodom tema Vašeg obraćanja bili građanski prosvjedi koji traju već četiri mjeseca širom Srbije. Vaša javna negativna ocjena o prosvjedima je izravno miješanje u dnevno-politička pitanja i otvoreno stajanje na stranu vlasti”, ocijenio je u pismu SZS.

Riječi patrijarha u govoru na komemorativnom skupu u Nišu, navedeno je u pismu, tumače se kao davanje potpore “jednoj diktatorskoj i kriminalnoj vlasti”, a to je, dodaje se u pismu Saveza za Srbiju, “neprimjereno i s mnogo nižeg položaja nego što je tron Svetog Save”, princa iz dinastije Nemanjića i prvog arhiepiskopa autokefalne Srpske pravoslavne crkve.

Savez za Srbiju u pismu je izrazio nadu da će, nakon upoznavanja s drugom stranom i svim činjenicama patrijarh “ispraviti svoju ocenu o stanju u kome se nalaze društvo i država” pod aktualnom vlašću.

Potpisnici pisma navode da su patrijarhu “na raspolaganju za svaku vrstu razgovora i upoznavanja sa stajalištima svih građana koji opravdano prosvjeduju protiv aktuelne vlasti u više od 100 gradova i općina u Srbiji”.

Patrijarh nije koristio riječ ‘prosvjed’

Patrijarh Irinej u nedjelju navečer je, govoreći o posljedicama dvoipolmjesečnog NATO-ova bombardiranja Srbije i SR Jugoslavije 1999., prokomentirao i prosvjede koji od početka prosinca traju u Beogradu i stotinjak gradova Srbije, premda nije izravno upotrijebio riječi prosvjed.

“Ono što vidimo danas na ulicama nije dobro. To daje snagu našim neprijateljima. Zna se kako se dolazi do položaja i vlasti. Na ovaj način ne mogu doći, ali mogu naškoditi svome narodu i svojoj državi, a vjerujem da to ne žele”, rekao je poglavar SPC.

Prosvjedi “1 od 5 milijuna”, u kojima se traži ostavka predsjednika Vučića, kao jedan od glavnih zahtjeva imaju poštenih uvjeta na izborima, te medijski pluralizam i slobodu medija, a Vučiću i vladajućoj koaliciji na čelu sa SNS zamjeraju manipuliranje na izborima i snažan utjecaj na medije.

Prosvjedi u Srbiji traju od 8. prosinca 2018, a prosvjedne šetnje subotom u Beogradu proširile su se u međuvremenu na stotinjak gradova diljem Srbije.