SRPSKA NOVINARKA ZAVRŠILA U PRITVORU JER JE PISALA O LOŠEM STANJU ZDRAVSTVA: ‘Ovo je nedopustivo!’

‘KC Vojvodine pred pucanjem: Bez zaštite za medicinske sestre’, naslov je teksta koji je Lalić napisala za portal Nova.rs u kojem je navela da je u Kliničkom centru Vojvodine postoji problem zbog ‘kroničnog nedostatka osnovne opreme i potpuno kaotičnim uvjetima rada u vrijeme pandemije’

Ana Lalić, novinarka portala Nova.rs sinoć je završila u pritvoru u PU Novom Sadu te ondje mora ostati 48 sati zbog sumnje da bi mogla ponoviti kazneno djelo. Njezin odvjetnik Srđan Kovačević je za N1 potvrdio o kojem se kaznenom djelu radi: objavljivanju tekstova koji izazivaju paniku i nerede. Odvjetnik je rekao da saslušanja nije bilo nego da je Lalić samo dobila rješenje.

“Ja sam bio tijekom pretresa, policija se korektno ponašala. Izvršili su pretres njenog stana i zadržali laptop i dva mobilna telefona – službeni i privatni. Potom su je doveli u policijsku stanicu i iskucali joj rešenje. Bit će u pritvoru dok ju ne saslušaju. Nadam se da će to biti što prije”, kazao je Kovačević.

Novinarka je pisala o stanju zdravstva

“KC Vojvodine pred pucanjem: Bez zaštite za medicinske sestre”, naslov je teksta koji je Lalić napisala za portal Nova.rs u kojem je navela da je u Kliničkom centru Vojvodine postoji problem zbog “kroničnog nedostatka osnovne opreme i potpuno kaotičnim uvjetima rada u vrijeme pandemije”.

Iz KCV Vojvodina reagirali su zbog teksta pa su tako obavijestili policiju i tužiteljstvo te optužili novinarku da je tekstom uznemirila javnost te naštetila ugledu njihove zdravstvene ustanove. Kako javlja N1, vrlo brzo nakon toga joj je policija pokucala na vrata. Novinarka je odgovorila da je ta zdravstvena ustanova sama sebi narušila ugled.

‘Ovo je nedopustivo, obustavite postupak protiv novinarke!’

Građanski pokret je pozvao nadležno tužiteljstvo da obustavi postupak protiv Ane Lalić te da se policiji naloži hitno puštanje novinarke iz pritvora.

“Nedopustivo je da se suština njenog novinarskog posla – da javnosti prenese informacije do kojih je došla, a u vezi sa stanjem u Kliničkom centru Vojvodine, bude tretirano kao djelo zbog kojeg se lišava slobode. O izazivanju panike u javnosti nema ni govora jer građani dobro znaju u kakvom je stanju srpsko zdravstvo godinama unazad, koliko mu nedostaju oprema i lijekovi, a prije svega liječnici i medicinski tehničari. Zbog onoga što je Lalić prenijela ne mogu biti čak ni iznenađeni, a kamoli uznemireni. U ovom slučaju radi se o panici druge vrste, a to je panika vladajuće garniture od sve većeg broja ljudi koji dižu glas protiv državne mašinerije laži i od novinara koji imaju hrabrosti da to objavljuju”, napisao je Građanski pokret u priopćenju.