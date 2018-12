SRBIJA GUBI KONTROLU, A MAFIJA JE SVE MOĆNIJA: Samo ove godine 19 nerazjašnjenjih likvidacija, što se događa?

U subotu je u Beogradu u klasičnoj sačekuši ubijen odvjetnik Dragoslav Ognjanović i to samo nekoliko sati nakon što se se ministar policije Nebojša Stefanović javno pohvalio da ovoga mjeseca nije počinjeno nijedno ubojstvo u obračunu kriminalnih skupina

Ubojstvo odvjetnika Dragoslava Ognjanovića nastavak je serije nerazjašnjenih likvidacija u Beogradu, čime se ujedno opovrgavaju tvrdnje vlasti da su građani sigurni te potvrđuje da mafija radi što hoće – smatraju sugovornici Deutsche Wellea u tekstu koji se bavi temom nedodirljivosti mafije u Srbiji.

Odvjetnik Ognjanović ubijen je u subotu u klasičnoj sačekuši, a riječ je o devetnaestom takvom ubojstvu od početka godine u Srbiji. Ako se, pak, sukob sukob Kavačkog i Škaljarskog mafijaškog klana – oba iz Kotora – ili obračuni takozvanih „navijačkih skupina” promatraju iz regionalnog kuta, jer se likvidacije odvijaju na prostoru Srbije i Crne Gore, onda je to već 22. takvo ubojstvo ove godine, piše Deutsche Welle. Njegovo ubojstvo dogodilo se tek nekoliko sati nakon što se srpski ministar policije Nebojša Stefanović pohvalio značajnim smanjenjem stope kriminala u odnosu na prethodni mjesec rekavši da nije počinjeno nijedno ubojstvo u obračunu kriminalnih skupina.

Potpuno urušavanje pravnog sustava

Ognjanović je, među ostalima, zastupao bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića pred Haškim sudom, kriminalca Luku Bojevića, zatim optužene u postupku za ubojstvo francuskog navijača Bricea Tatona i navijača Crvene Zvezde Velibora Dunjića. Nakon njegove likvidacije, srpska je policija pokrenula akciju nazvanu ‘Vihor’ no bez značajnijih rezultata. Zbog svega toga, odvjetničke komore Beograda i Srbije ovoga će tjedna obustaviti rad u znak prosvjeda. Odvjetnik i bivši zamjenik ministra policije, Božo Prelević, pita se, nakon ubojstva Ognjanovića, tko će se sada usuditi baviti obranom ikoga u slučajevima vezanima uz mafijaška ubojstva i organizacije.

“To znači da, ako zastupate oštećene koji su žrtve mafijaških klanova, onda se pojave likovi koji će vas uvjeriti da ili ne radite svoj posao ili da napustite taj slučaj. Ako to dopunite navijačkim skupinama koje veoma blago prolaze, ili se izmišljaju podaci koji ih oslobađaju krivice, jasno vam je da prisustvujemo potpunom urušavanju pravnog sustava”, kazao je Prelević za Deutsche Welle dodavši da je tim ubojstvom poslana ozbiljna poruka državnim institucijama, sudovima, odvjetništvu, ali i novinarima.

“Danju zidaju nelegalne zgrade, a noću prodaju drogu”

Saša Đorđević iz Beogradskog centra za sigurnosne politike smatra da državno odvjetništvo i policija u Srbiji nemaju adekvatan odgovor na mafijaške obračune.

“To je veoma zabrinjavajuće za sve, a posebno zabrinjava odgovor državnog odvjetništva koje vodi istrage”, kaže Đorđević za DW.

Prelević pak kaže da izjave ministra policije kako su svi sigurni zvuče groteskno.

“Čini mi se da samo oni misle da se mi osjećamo sigurno. Jer, vidite da se Srbija valja u drogi, da se valja u bespravnoj gradnji, i da su to isti oni koji preko dana zidaju nelegalne zgrade, a navečer prodaju drogu. I vidite da se vrte oko stranaka na vlasti, i taj kriminalno-financijsko-politički centar uništava i slobodu medija i pravni sustav”, smatra Prelević.

Ništa od Vučićevog “rata protiv mafije”

Simbolični početak niza mafijaških likvidacija započeo je prije dvije godine ubojstvom jednog od vođa navijača Partizana Aleksandra Stankovića zvanog Sale Mutavi za kojeg mnogi tvrde da je bio čovjek Aleksandra Vučića na Partizanovoj tribini. Od “rata protiv mafije” koji je Vučić tada najavio – nije bilo ništa, piše DW. Sam Stanković, iako pravomoćno osuđen, nije bio u zatvoru.

“Dodatnu zabrinutost izaziva i to što o tome ne pričaju sami profesionalci, dakle državno odvjetništvo i policajci, već to čine političari. Nedavno smo dobili novog šefa kriminalističke policije, ali još uvijek nismo čuli što će biti njegov prioritet u radu. Tako da nam zaista nedostaje odgovor profesionalaca”, napominje Đorđević kojeg čudi izostanak više suradnje između šefova policije i ministara unutarnjih poslova Srbije i Crne Gore, jer su to prostori na kojima se događa najviše mafijaških obračuna.

Tu činjenicu Prelević objašnjava čistkama u državnoj upravi i najezdi ljudi s kupljenim diplomama.

“Neobrazovani, korumpirani, navođeni od navijača i političara, oni su samo slika nemoći države. Vlast je tako dobila poslušnike u institucijama, i oni ne mogu izaći na kraj s ovom vrstom financijski moćnog kriminala”, kazao je Prelević za DW.

