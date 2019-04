SRPSKA MAFIJA PLAGIRALA ČIKAŠKE KRIMINALCE: Ubojstva obavljaju na isti način, međutim ima jedna stvar po kojoj su prepoznatljivi

Srpski i crnogorski mafijaš imaju razrađeni sustav ubojstava koji je odvija slično praksi američkih kriminalaca iz Chicaga, ali su posebna po jednoj stvari

Povodom smaknuća srpskih kriminalaca Đorđa Zafirovića i Nenada Blagojevića, Blic je pisao o načinu obavljanja mafijaških obračuna i smaknuća u Srbiji i Crnoj Gori. Štoviše, u subotu je u Beogradu ubijen i 38-godišnji N.M., zet člana bande Pink Panthera Aleksandra Šarca, koji je, pretpostavlja se, bio meta napada.

Razrađeni sustav ubojstava odvija se gotovo uvijek na isti način, slično praksi američkih kriminalaca iz Chicaga, ali postoji jedna stvar po kojoj su prepoznatljiva.

Smaknuća se obavljaju obično u nekoliko koraka. Nakon što praćenja žrtve i upoznavanje s njezinim svakodnevnim aktivnostima, kretanjima, navikama i prikupljanja relevantnih informacija, slijedi zasjeda te potom smaknuće koje se obavlja uglavnom rafalom iz nekog automatskog oružja. Na kraju ubojice spaljuju automobil s kojim su pobjegli s mjesta zločina.

Tako je bilo i u slučaju Zafirovića, na kojega su nepoznati napadači zapucali kada je parkirao automobil u srpskom gradskom naselju Futog, gdje je već neko vreme boravio u ilegali. Ispostavilo se, ipak, da ubice dobro znaju njegove navike.

“Način obračuna mafije između sebe ili onih koji ne poštuju centre mafije, ostaju dužni ili zloupotrebe robu, datiraju još od prije sto godina kada su u Chicagu pucali iz ‘strojnica’ u lokale iz automobila. Ništa tu praktično nema novo kada su takve likvidacije u pitanju”, rekao je za Blic kriminolog Dobrivoje Radanović koji smatra da je način izvršenja srpskih kriminalaca klasični plagijat.

Skuteri i motori sve popularnija prijevozna sredstva

Pritom, pri smaknućima, osim automobila, ubojice sve češće koriste skutere i motore jer su praktičniji, kao u slučaju ubojstva Radoša Joksimovića (26), koji je u u rujnu ubijen u Kragujevcu dok je sjedio u kafiću. Nepoznati ubojica s kacigom na glavi prišao mu je, ispalio nekoliko hitaca u njega te pobjegao na motoru.

“Skuteri i motori se provlače kroz promet puno lakše nego automobil. Njima se brzo i lako napušta mjesto zločina, lakše se promijene tablice i brzo se zapale, dok je s automobilom nešto kompliciranije jer se može, recimo, zaglaviti u prometu, uočljiviji ste, pa tako postoji mogućnost i da vas primijeti neka policijska patrola”, objasnio je Radanović.

Karakteristika srpske mafije

Ipak, tvrdi Radanović postoji karakteristika po kojoj su ubojstva srpske mafije prepoznatljiva. Naime, ubojice sve češće raznose automobile postavljenim bombama ili ih spaljuju.

“I u slučajevima u svijetu mogu se naći takvi primeri, ali puno manje nego kod nas. Eksplozija tijekom vožnje ili zapaljeni automobil kao opomena, događaju se često, jer je za ubojice to nešto lakši i sigurniji način. Bomba se može postaviti u bilo koje doba noći, pričeka se da meta krene, onda slijedi praćenje i daljinska aktivacija i to je to”.

Iako su takva ubojstva, kao u slučaju spomenutog Blagojevića, bila najčešća u 2018. u Srbiji, nemarni srpski kriminalci često ostavljaju dosta bioloških tragova, pa brzo budu otkriveni, piše Blic.

“Zbog njihove nestručnosti dogodi se da stradaju nedužni ljudi, naprave grešku u odabiru žrtve ili pak eksplozivom ili automatskim oružjem ubiju nedužne prolaznike, suvozače, djevojke… To je karakteristično za srpski dio mafije, u svijetu se to puno pažljivije radi” rekao jeRadanović.

S druge strane, piše Blic, ubojstvo Nenada Blagojevića bila je odlično isplanirana. Bomba je bila toliko precizno postavljena da je eksploziju preživio njegov pas koji se nalazio u prtljažniku automobila, a ni drugi suputnici ne bi stradali da su se nalazili u vozilu.

Cijene ubojstava

Cijena ubojstava ovisi o tome tko je žrtva, koliko je jako osiguranje i težini ubojstva.

“Prema informacijama ‘iz podzemlja’ cijena smaknuća, također, ovisi i o tome koje će se oružje koristiti tom prilikom, ali i od načina na koji će počinitelji poslije biti zaštićeni. Ima maloljetnika koji su spremni za 200 eura ubiti nekoga, i ta ubojstva nemaju veze sa profesionalnim, a ako je status žrtve problematičan cijena se kreće do 30.000 eura”, tvrdi Radovanović.

Pod žrtvom “problematičnog statusa” misli se na poznate, dobro rangirane osobe u kriminalnim krugovima ili prijatelje nekog poznatog kriminalca.

Osim što, dosta toga ovisi posljedicama za ubojice, Radovanović naglašava da se cijene ubojstava mogu razlikovati i od klana do klana: “Nema baš ustaljenog i dogovorenog cjenovnika za tako nešto, već su to najčešće ‘pogađanja’ od slučaja do slučaja”.

Besplatna ubojstva

Interesantno je i da ima puno slučajeva u kojima se ubojstva izvršavaju besplatno.

“Cijena ubojstva je rastezljiva stvar jer neki, poput članova kriminalnih grupa ubijaju i bez novaca kako bi dobili bolje mjesto u okviru kriminalne grupe”, rekao je Mile Novaković, bivši načelnik Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije te nadodao da ubojstva ipak mogu stajati od nekoliko tisuća eura, pa do milijunskih iznosa, ovisno o žrtvi.