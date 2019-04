SRPSKA ELITA NA IGLAMA: Uhićeni estradni makro piše knjigu u zatvoru, političari i sportaši mu prijete: ‘Ne spominji naša imena!’

I kada su djevojke u pitanju vlada strah. Neke od njih navodno su zvijezde realityja te vode dvostruki život

Knjiga koju je počeo pisati uhićeni estradni svodnik Mihajlo Maksimović izazvala je pravu paniku među srpskim biznismenima i političarima, piše Kurir koji otkriva i kako je radni naslov knjige “Javna tajna”.

ELITNA PROSTITUTKA OPISALA ISKUSTVO S AKTUALNIM POLITIČAREM: ‘To je bio najkraći seks ikada… Našeg ministra zovemo Palčić’

“Na sve načine pojedinci koji su godinama koristili Mihajlove usluge djevojaka pokušavaju da mu pošalju poruku u pritvor te da ga zamole da ih ne spominje. Većina ih strahuje od toga da bi njihova obitelj mogla saznati njihovu mračnu tajnu”, otkrio je za Kurir Mihajlov prijatelj. Naime, mnogi zabrinuti klijenti su u brakovima, a navodno su se tu našli brojni moćnici, a s obzirom na najave nitko se ne bi volio naći u njihovoj koži.

Svijet prostitutki

“Mihajlo je odlučio da čitateljima otkrije sve nedoumice koje imaju o elitnoj prostituciji i njemu kao čovjeku.”, poručio je njegov odvjetnih Danilo Nikolić. Knjiga će otkriti kako funkcionira svijet prostitutki, ali ipak navodno neće ići u tu krajnost da spominje imena i funkcije klijenata.

EKSPLOZIVNA ISPOVIJEST BEOGRADSKE STARLETE KOJA JE ZARAĐIVALA PO 4000 EURA ZA VIKEND: ‘Ministar mi je šmrkao kokain s gole stražnjice’

Ipak se kako se navodi tu radi o mnogim aktualnim političarima, sportašima, biznismenima. I kada su djevojke u pitanju vlada strah. Neke od njih navodno su zvijezde realityja te vode dvostruki život. One su kako kaže izvor većinom molile njega da ih Mihajlo zaposli, a on je imao stroga pravila. Morale su biti zdrave, dotjerane, a zarađivale su i do 10 000 eura mjesečno.