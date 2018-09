SRPKINJU S MALOM BEBOM U BELGIJI ZATVORILI U MIGRACIJSKI CENTAR: Krenula u posjet bratu pa zapela na briselskom aerodromu

U teškoj situaciji našla se 37-godišnja Ljiljana Moharić kada je putujući s bebom bratu u posjet u Nizozemsku, na briselskom aerodromu, gdj eje presjedala, zaustavljena i bez obzira na potrebne dokumente smještena u migracijski centar

Državljanka Srbije, 37-godišnja Ljiljana Moharić ovih je dana s devetomjesečnom bebom završila u migracijskom centru u Bruxsellesu. Problemi za Ljiljanu nastali su na putu za Nizozemsku gdje je krenula u posjet bratu koji ondje živi. A razlog smještanja u migracijski centar i odluka o deportaciji izrečeni su zbog nedovoljno iznosa novca koji je posjedovala kod sebe.

“Krenula sam za Belgiju iz Podgorice, jer je to bio najpovoljniji let. Kada smo sletjeli na aerodrom gdje me je čekao brat i odakle smo trebali otputovati za Nizozemsku, granična kontrola nas je zaustavila, pregledala pasoše i rekla da beba i ja moramo imati iznos od 40 eura po danu, što je za planirano vrijeme boravka više od 1000 eura, bez obzira na to što je Belgija samo tranzitna zemlja. Kada je brat vidio da nas nema, pitao je o čemu se radi i ponudio da plati, ali mu nisu dopustili. Oduzeli su mi mobilni telefon i dokumentaciju i odveli bebu i mene u migracijski centar. Do idućeg dana se nisam mogla s nikim čuti”, ispričala je Ljiljana za Novosti dodajući kako ne može opisati tu traumu.

Četiri dana čeka avion

U migracijskom centru je već četiri dana, jer vlasti čekaju idući avion za Podgoricu koji polijeće tek u četvrtak. Naime, veleposlanstvo Srbije je, nakon kontakta s njenim bratom, ponudilo da je deportiraju do Beograda, međutim Belgijanci su odbili. Tvrde da je moraju vratiti u zemlju iz koje je došla, a to je Crna Gora.

Novosti pišu kako Ljiljanin slučaj nije usamljen te da Belgijanci u takvim situacijama ne priznaju kartice kao novac i ne prihvaćaju novac od rođaka koji ondje žive. Uz potrebni novac, građani Srbije za odlazak u Belgiju i posjet moraju imati i ovjereno pozivno pismo.