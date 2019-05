Slobodan Miljuš tvrdi da se ne kaje zbog brutalnog ubojstva supruge Zvjezdane Bencun

U razgovoru putem videolinka s novinarkom kanala FOX5, Slobodan Miljuš (37), Srbin iz Like, objasnio je mnogobrojne razloge zašto je bejzbolskom palicom brutalno ubio svoju suprugu Zvjezdanu Bencun, za što uopće ne pokazuje nikakve znakove kajanja, piše Blic. “Da, ubio sam je i ne kajem se zbog toga. Mnogo je razloga zbog kojih sam to napravio – nikada nije bila kod kuće, nije vodila računa o djeci, sve sam ja radio… Da njezin otac nije zabadao nos gdje ne treba, do ovoga nikada ne bi došlo. Morao sam mu se osvetiti, a kada bude gledao vijesti, znat će zbog čega”, rekao je.

Nije mu bila ‘prava žena’

Naime, Slobodan je na pitanje novinarke je li on ubio Zvjezdanu prvo odgovorio potvrdno i da se zbog toga ne kaje, a onda je naveo navodne razloge koji su ga potaknuli na taj čin. “Lagala je o mnogim stvarima. Lagala je o varanju, nikada nije vodila računa o djeci, stalno je bila izvan kuće, stalno je radila, radila, radila… Ja sam se bavio i kućnim poslovima, prao sam suđe, kuhao…”, požalio se Slobodan.

SRBIN IZ LIKE UBIO SUPRUGU IZ BOSNE S KOJOM JE ŽIVIO U LAS VEGASU: Zatukao ju je bejzbolskom palicom po glavi

Brine se za sina

U jednom je trenutku rekao kako se brine za svog 13-godišnjeg sina koji ga je zatekao nakon ubojstva i pozvao policiju.

“Jako sam zabrinut za njega. Volio bih da nije vidio ništa od toga, ali je vidio. Ništa se od ovoga ne bi dogodilo da njezin otac nije gurao nos u stvari koje ga se ne tiču. Sada djeca rastu i bez svog oca”, kazao je Slobodan. Na pitanje je li to ubojstvo bilo osveta Zvjezdaninoj obitelji, rekao je da nije riječ o tome, već o osveti njezinom ocu. O detaljima sukoba sa Zvjezdaninim ocem nije želio govoriti.

Sestra tvrdi da laže

Zvjezdanina sestra je potom za FOX5 izjavila kako je Slobodan monstrum, da je sve što je rekao laž te da je njihov otac divan čovjek koji je pomagao Zvjezdani i Slobodanu u zajedničkom životu.