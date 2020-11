SRBIN DO SMRTI TUKAO DJEVOJČICU OD DVIJE I POL GODINE: Dobio 40 godina zatvora; ‘Samo sam ju šamarao’

Foto: think stock photos

Foto: think stock photos Autor: Danas.hr 12:31 24.11.2020

Zoran Albić je u noći između 26. i 27. svibnja prošle godine brutalno do smrti tukao djevojčicu Lunu (2,5), kćer svoje nevjenčane supruge Vesne Firulović (24).

Kako piše Telegraf, Zoran Albić je danas na Višem sudu u Zaječaru osuđen na 40 godina zatvora, uzevši u obzir da se on cijelo vrijeme branio da je nije ubio već da je samo šamarao. Vještak je na ranijem ročištu zaključio kako muškarac nije bio neubrojiv niti mu je bila smanjena uračunljivost. Na ročištu prije bivša djevojka Mira B. kazala je da je i nju tukao.

Albić je, s obzirom na to da se vratio iz grada u obiteljsku kuću u Pragovu, razbijao tanjure i bacao stvari po kući, pri čemu je isjekao jagodicu na palcu desne ruke. To je uznemirilo malenu Lunu, pa je dijete počelo plakati. Albić je tražio od djeteta da prestane plakati, međutim, Luna od straha nije mogla. On joj je, kako se navodi u optužnici, dva puta udario šamar. Izbacio je nevjenčanu suprugu i u kući ostao sam s djetetom.

Vesna Firulović, majka ubijene djevojčice, koja je u početku tvrdila da je Luna pala s neosigurane terase, pa čak i prikrivala Zorana, u listopadu prošle godine se nagodila s Višim javnim tužiteljstvom u Negotinu na kaznu od osam godina zatvora. To je ujedno i maksimalna kazna za kazneno delo nepružanje pomoći nemoćnoj osobi, za koje se teretila. Izrečena joj je i mjera zabrane izlaska iz roditeljskog doma i čeka odlazak na izdržavanje kazne.

Obdukcijom je utvrđeno da je dijete imalo ozlijede glave i prijelome nadlaktice. Kako stoji u optužnici, nakon što je djevojčica umrla, Albić je njenu majku pustio u kuću. Umjesto da zovu policiju, oni su sat vremena pričali. Dijete su u noći iznijeli ispred i presvukli. Zvali su hitnu i kazali da je dijete palo s terase dok su spavali. Inače, Vesna je u zatvoru zatrudnjela sa zakonskim suprugom.