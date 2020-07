SRBIJANSKA OPORBA TEŠKO OPTUŽUJE VUČIĆA: ‘Poslali su huligane da naprave kaos i izazovu sukobe među ljudima’

Vođe iz redova srpske oporbe, čelnik Narodne stranke Vuk Jeremić i bivši beogradski gradonačelnik Dragan Đilas optužili su srpske vlasti da namjerno šalje huligane na demonstracije kako bi dodatno raspirili mržnju među građanima

Čelnici srbijanskih oporbenih stranaka ocijenili su u srijedu na društvenim mrežama da je vlast na prosvjede poslala huligane čiji je zadatak da napadnu vođe oporbe, naprave kaos i izazovu sukobe među građanima.

“Imamo i svjedoke koji su ih čuli. Sve to očekujemo i spremni smo i na gore stvari u borbi od koje nećemo odustati”, poručio je na Twitteru vođa Stranke slobode i pravde (SSP) i bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. On je na toj društvenoj mreži negirao navode da je napadnut na prosvjedu.

Mene niko nije napao i nisam imao nikakve neprijatnosti na protestu. Ali jeste tačno da je vlast poslala ekipu huligana sa ciljem da napadnu lidere opozicije. Imamo i svedoke koji su ih čuli. Sve to očekujemo i spremni smo i na gore stvari u borbi od koje nećemo odustati — Dragan Djilas (@DraganDjilas) July 8, 2020

Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić također je optužio vlast da je poslala huligane da izazovu sukobe. “Poslali su huligane da naprave kaos i izazovu sukobe među ljudima. Hoće nas natjerati da jedni druge zamrzimo”, napisao je Jeremić na Twitteru. On je poručio i da će ljudi sačuvati mir i dostojanstvo, jer vlast za to nema rješenje.

Poslao je huligane da naprave haos i izazovu sukobe među ljudima. Hoće da nas natera da jedni druge zamrzimo. Ako mu to ne pođe za rukom, izgubio je. Sačuvajmo mir i dostojanstvo, za to nema rešenje. — Vuk Jeremić (@jeremic_vuk) July 8, 2020

Ozlijeđeni glumac i političar

U Beogradu su, drugu večer zaredom, u tijeku prosvjedi u kojima se građani sukobljavaju s jakim snagama policije i žandarmerije. Reporteri beogradskih medija javili su ranije da su ozlijeđeni glumac i vođa Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović, te šef konzervativnog pokreta Dveri i jedan o vođa oporbenog pokreta Boško Obradović.

Neredi su i na prosvjedima u Novom Sadu gdje je došlo do napada na Gradsku kuću koja je navodno demolirana, a mediji javljaju i o prosvjedima i napetostima u Nišu. Do kaotičnih scena došlo je ispred parlamenta Srbije, na Trgu Nikole Pašića, ispred Doma omladine, a mediji navode da je “atmosfera dovedena do usijanja”. Demonstranti su upalili baklje, bacajući na policiju i žandarmeriju boce i kamenje, pozivajući ih da ne reagiraju i “pridruže se narodu”.

Središnjim ulicama srbijanske prijestolnice šire se oblaci suzavca, dima od navijačkih baklji, petardi i drugih pirotehničkih sredstava. Sukobi policije i prosvjednika sporadično se smjenjuju na nekoliko lokacija u središtu Beograda, a reporteri javljaju i o primjerima da pripadnici policije i žandarmerije na molbu građana nisu reagirali te da su sukobi izbjegnuti. S druge strane, skupine za koje se pretpostavlja da su navijači, ekstremisti i pristaše desničarskih organizacija napadaju snage policije kamenjem, bakljama i bocama. Situacija na trenutke djeluje vrlo kaotično, a iz mnoštva se povremeno čuju i nacionalistički povici i pjesme.

STRUČNJAK OBJASNIO UZROKE NASILNIH PROSVJEDA U BEOGRADU: ‘To je bio izljev su kolektivne frustracije jer nas prave budalama’

BEOGRADSKA POLICIJA NEGIRA KRIVNJU ZA BRUTALNO NASILJE: ‘Građani nam mogu vjerovati, zaštitit ćemo ih od huliganstva’

Vučić sam donosi odluke

“Ovoliko policije i žandarmerije odavno nije viđeno na ulicama Beograda, od vremena Slobodana Miloševića. Danas su u glavni grad upućene i dodatne snage policije iz unutrašnjosti i očito je da vlastima odgovaraju tenzije”, ocijenio je u izjavi za N1 glavni urednik tjednika NIN Milan Ćulibrk. On je uvjeren da bi odluka o uvođenju policijskog sata ostala na snazi da nije bilo prosvjeda što, po njegovom mišljenju, svjedoči o tome da predsjednik Aleksandar Vučić sam donosi odluke.

Prosvjedi su počeli u utorak navečer nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio pooštravanje epidemioloških mjera i ponovno uvođenje policijskog sata. Vučić je na današnjoj konferenciji, braneći policiju, ocijenio da su su jučerašnji prosvjedi bili “najbrutalnije političko nasilje”, te da je cilj bio oslabiti Srbiju, u šta su, kako je ustvrdio, umiješani regionalni i vanjski faktori.

VUČIĆ NAKON ULIČNOG RATA U BEOGRADU: Okrivio desničare, prozvao hrvatske političare i medije, pokazivao slike ranjenih policajaca

Više o demonstracijama u Srbiji čitajte OVDJE.