SRBIJA ZA PRAZNIK RADA UVODI TRODNEVNI POLICIJSKI SAT: A nema naznaka ni kada će se prestati izvanredno stanje

Koronavirusom u Srbiji dosad su zaražene ukupno 8.042 osobe, preminulo je 156, a izliječena su 1.182 pacijenta, priopćio je u nedjelju Krizni stožer srbijanske vlade

Vlada je u suzbijanju epidemije proglasila trodnevni policijski sat od 30. travnja do 4. svibnja.

U Srbiji je na snazi svakodnevni policijski sat od 18 do 5 sati ujutro, vikendom od petka u 18 sati do ponedjeljka u 5. Građani stariji od 65 godina, kojima je prethodnim mjerama bila dopuštena polusatna šetnja triput tjedno, od ponedjeljka tijekom policijskog sata mogu izlaziti od 18 sati do jedan poslije ponoći, ali samo na sat vremena i najdalje 600 metara od svojih prebivališta.

Ukupno preminulo 156 osoba

Kako se i očekivalo, vlada Srbije i službeno je prihvatila odluku o policijskom satu uz prvosvibanjske praznike, pa će zabrana kretanja biti na snazi dan prije vikenda – od četvrtka 30. travnja u 18 sati do ponedjeljka 4. svibnja u pet ujutro.

Prema posljednjim epidemiološkim podacima, u Srbiji je u zadnja 24 sata do nedjelje testirano 4.365 osoba, od kojih su 263 pozitivne na koronavirus, a preminulo je još pet osoba čime je ukupno preminulo 156.

Od početka epidemije testirane su 64.303 osobe, potvrđeno je ukupno 8.042 zaraženih, a 1.182 oboljelih se oporavilo.

Ljiječnici iz Kriznog stožera rekli su da pada broj oboljelih na respiratorima – prošlog tjedna brojke su bile iznad sto, a danas ih je 85.

Nema najave ukidanja izvanrednog stanja

Za sada nema najave kada bi moglo biti ukinuto izvanredno stanje uvedeno 15. ožujka u ciju suzbijanja epidemije, a uz postupno ublažavanje mjera i otvaranje tržnica te pojedinih poduzetničkih i zanatskih djelatnosti, sugestija stručnjaka je da još nije vrijeme za otvaranje škola i vrtića.

