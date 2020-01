SRBIJA ŠIRI SVOJ UTJECAJ U BIH? Dodik presretan, Vučić donirao velike novce i otvorio tvornicu: ‘Ne vidim zašto bi to nekome smetalo…’

Drvar je danas siromašna općina podijeljena između dva kantona u Federaciji BiH, dok se nekoliko sela nalazi na teritoriju Republike Srpske. Vučić je najavio da će toj općini donirati milijun eura, a pet mjeseci kasnije u Drvaru je otvorena tvornica tekstila Yumko

“Život u Drvaru jest težak, ali se polako vraća u normalu. Teško je bilo od povratka prije 15 godina pa do danas, ali nešto se događa. Ja i moja obitelj proizvodimo sve od drenjaka. Borimo se. Vratili smo se prije 15 godina“, priča Olivera Jović iz Drvara koja u svom domaćinstvu proizvodi sve od drenjaka, piše Deutsche Welle. Uz to je jedini kolporter, kaže, u ovom dijelu BiH. Kada je riječ o suživotu, priča da nema nikakvih problema. „Mi smo snalažljiv narod, umjetnost je nekad preživjeti i mi preživljavamo. Nemamo nikakvih problema što se tiče suživota na cijelom ovom prostoru i to je najbolje od svega. Svega ostalog će biti“, kaže Olivera.

Drvar je danas siromašna općina, podijeljena između dva kantona u Federaciji BiH, dok se nekoliko sela nalazi na teritoriju Republike Srpske, na području koje je najvećim dijelom pod šumom. 1995. godine kompletno stanovništvo Drvara iselilo se u RS, ali i druge zemlje, zbog akcija hrvatske vojske „Ljeto 95″ i „Maestral”, a oko čijih je godišnjica obilježavanja prošle godine došlo do političkih prepucavanja i najava blokade putova od strane srpskih povratnika ukoliko se to dogodi.

Nije se dogodilo ni jedno ni drugo a odgovor je bio posjet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Drvaru u rujnu prošle godine u okviru obilježavanja Dana sjećanja. “Ovo je srpski grunt ovdje. A ovaj narod je naučio da su razni režimi ovdje bili, ali da su Srbi ostali. Ima srpskog grunta, ima srpskog naroda, a bit će ga sve više”, rekao je tada Dodik, koji je pozdravio Vučićevu najavu da će donirati općini Drvar milijun eura.

Pet mjeseci kasnije u Drvaru je otvorena tvornica tekstila Yumko koja zapošljava stotinu radnika. Otvorio ju je Vučić uz obećanje da ovo nije kraj pomoći, a sve u cilju zaštite srpskog naroda u ovom kraju. Odbacuje špekulacije da Srbija pokušava na ovaj način izvršiti veći politički utjecaj na BiH.

„Širi li Njemačka svoj politički utjecaj kada zapošljava 70 tisuća ljudi u Srbiji? Ja bih htio da zaposle 500 tisuća. Danas je stotinu žena zaposleno. Mislim da to odgovara svakom u BiH, ne samo Miloradu Dodiku nego i Željku Komšiću i Šefiku Džaferoviću… Ne vidim što to kome može smetati. Mi želimo da ljudi ostanu na svojim ognjištima i u Drvaru i u Republici Srpskoj. Naš cilj je samo da pomognemo“, kaže Vučić.

Politička situacija u Drvaru danas je komplicirana, kao i podijeljenost općine između dva kantona i Republike Srpske, te svega što ide uz ovaj „grad slučaj“ još od 1995. godine. Do početka procesa povratka nakon rata, većina stanovnika bila je smještena u Banjaluci, Šamcu, Prijedoru, Prnjavoru, Bijeljini…. Veliki dio njih živio je u kolektivnim centrima u Republici Srpskoj. Domaće nevladine i međunarodne organizacije u BiH identificirale su područje Drvara već 1998. godine kao prioritetno područje za povratak, što je u narednim godinama, u najvećoj mjeri do 2005. , za rezultat imalo povratak velikog broja srpskog stanovništva. Posljednjih nekoliko izbornih ciklusa vlast su činili SNSD i HDZ BiH, koji su krajem prošle godine izgubili većinu.

Kraj SNSD-a i HDZ-a u Drvaru

Nedavno je na mjesto predsjednika skupštine općine novom većinom izabrana Jasna Pećanac, predsjednica Socijalista u Federaciji BiH, koja je prije nekoliko tjedana izjavila da 20 godina lokalna vlast u Drvaru, predvođena SNSD-om, iskorištava povratnički duh srpskog naroda pogrešno izabranim kadrovima. Tokom jučerašnjeg (29.1.) posjeta Vučića Drvaru potvrdio je da bi već ovog tjedna moglo doći do promjena.

„Da, imamo sjednicu i imamo većinu, neće biti problem da se smijeni načelnik općine“, rekla je kratko Pećanac. A većinu u Drvaru sada čine koalicija SNS, PDP, SP, DNS i HDZ 1990 koji su već uputili inicijativu za pokretanje postupka opoziva načelnice Dušice Runić (SNSD). Međutim, većini građana je dosta ovih političkih previranja. Žele konačno da se stvari pokrenu s mrtve tačke. Veliki dio njih upravo u pomoći Srbije vidi taj napredak.

‘Tvornica je mala, ali se nešto radi’

„Bio je prošle godine, obećao je da će pomoći i evo pomogao je. Nitko od političara ranije iz Srbije nije bio u Drvaru, a Vučić je došao dva puta u zadnjih nekoliko mjeseci. Mala je tvornica, ali se nešto radi. Bar neku nadu da imamo“, kaže jedan Drvarčanin. Drugi kaže da Drvar pruža mogućnost za razvoj ali je zaboravljen od svih. „Oni (političari) dođu samo kada njima nešto treba, da uhvate neki politički poen. Ne kažem da ova pomoć nije dobra ali to je kratkog daha. Treba nam konkretnih stvari, poput ove tvornice što je otvorena.”

U Drvaru je nekada dominirala drvna industrija a danas je zaposleno tek deset posto stanovništva, koji većinom radi u administraciji. Od prijeratnih gotovo 18 tisuća stanovnika danas ih nema ni deset tisuća, a sezonski poslovi, rad u drugim općinama i drugom entitetu jedini su izvor primanja. Otvaranje pogona Yumko nada je i za Ljilju Lacić, jednu od stotinu žena koje će raditi u ovoj tvornici.

„Bila sam nezaposlena, prijavila sam se i dobila posao. Zadovoljna sam uvjetima, svim. Prije toga sam svašta radila, ne mogu ni nabrojati. Situacija je teška, mnogo ljudi nema posla ili rade sezonske poslove, ali to je više za muškarce, jer rade na pilani. Ja sam prezadovoljna ovim poslom“, kaže Lacić.

Stamenko Korićanin, direktor Yumka, kaže da će tvornica raditi i u dvije smjene, da repromaterijal dolazi iz Srbije, ali da će uskoro imati zaokruženu kompletnu proizvodnju. „Trenutno šivamo radna odijela za Elektroprivredu Srbije i za sada imamo dovoljno posla“, kaže Korićanin.

Drvarski vizionar

Nekada je kroz Drvar godišnje prolazilo i do 200 tisuća turista, a danas je taj broj jedva 15 tisuća. Drvarčani su obnovili dio muzejskih sadržaja i oživjeli dio turističke ponude. U tome je šansu vidio Duško Letić iz Drvara koji upravlja etno selom Dodig. Vizionar koji u razvoju turizma vidi budućnost ovog grada. Iako teško, uspio je nakon povratka 2004. godine pokrenuti pozitivnu priču koja iz sadašnje perspektive ima odličnu budućnost.

„Turizam je značajna grana privrede. Ja sam radio kao ugostitelj ranije, prilagodio se uvjetima i danas imam uspješno domaćinstvo u kojem se traži krevet više. Goste imam iz cijele Europe“, kaže Letić ističući da je život u Drvaru težak, ali da se stvari miču s mrtve točke, za što je dokaz i otvaranje tvornice Yumko. Pa ipak, on kaže da se ne uzda toliko u političare koliko `u se i u svoje kljuse`. “Podržava me obitelj koja radi sa mnom, tako da značajno doprinosimo razvoju turizma na ovom prostoru“, kaže Letić.