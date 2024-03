Potraga za djevojčicom Dankom Ilić (2), koja je u utorak nestala u Banskom polju u Srbiji, ušla je u četvrti dan. Majka je ispričala da je njezina kći nestala iz dvorišta obiteljske kuže dok je ona otišla dati vode drugom djetetu. U veliku potragu uključeno je više stotina ljudi, a zbog njezinog nestanka prvi put je aktiviran sustav "Potraži me" koji je prekinuo televizijski program i građanima poslao obavijest o nestanku.

Na području gdje je zadnji put viđena, u četvrtak su policajci kopali lopatama, a pomagali su im bageri koji ruše drveće. Srbijanski mediji pišu da su ispitani susjedi, dok su roditelji nestale djevojčice od prekjučer pod nadzorom i razdvojeni.

6.20 Potraga za djevojčicom, u kojoj sudjeluje i Gorska služba spašavanja Srbije, izrazito je zahtjevna.

"Teren je brdovit, no nema mnogo strmina. Veći problem su bili dijelovi koji su bili obrasli gustim raslinjem. Nas je policija u pomoć pozvala odmah u utorak poslijepodne i došlo je nas 31 s tri potražna psa", ispričao je za 24 sata član GSS-a Srbije Aleksa Gluščević.

Istaknuo je kako je na prvi pogled možda sve izgledalo kaotično. Kobnog popodneva kad je Danka nestala, u akciji traganja sudjelovalo je 500 ljudi.

Gluščević objašnjava da su teren prolazili po nekoliko puta, a pregledavali su ih potražni psi, dignuti su dronovi i helikopter s termovizijskom kamerom.

"Po našoj statistici dijete do tri godine može prijeći od dva do tri kilometra i sve smo to uzeli u obzir. U trenutku traganja je ondje nije bilo iako je možda moguće da se nekako pojavi. Pregledali smo svaku rupu. Vatrogasci su ispumpali svaki bunar kako bi pogledali ondje, pregledan je svaki vodotok, cijevi za odvod ispod ceste, svaka brazda u šumi. Mi smo dali sve od sebe, ali i drugi", poručio je.

'Možda bih je i spasila...'

6.10 "Tko bi ostao imun na ovako nešto? Kuću sam ustupila svima tko god da je htio da popiti šalicu kave, čaja. Kad već nisam mogla u potragu za njom. Bila sam u polju, nisam vidjela djevojčicu. Kažu da je bila ispred moje kuće, možda bih je i spasila", rekla je mještanka Živana Trajković za "Blic TV".

Ovo je trojac koji je lagao da je Danka (2) kod njih

6.00 Federalna uprava policije uhitila je trojicu muškaraca u Bosni i Hercegovini koji su na TikToku objavili da su povezani s nestankom djevojčice Danke Ilić iz Srbije te su tražili 50.000 konvertibilnih maraka za otkrivanje informacija. Portal Klix.ba objavio je njihove fotografije.

U kuću u kojoj su se nalazili upala je specijalna policija, no nisu našli djevojčicu. Više čitajte OVDJE.

