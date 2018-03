SRBIJA NA NOGAMA NAKON RIMČEVE OBJAVE: Svi žele znati koji to misteriozni investitor stiže u njihovu zemlju, mediji imaju svog favorita

Spektakularnu investiciju komentirao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu.

Samo jedna objava Mate Rimca na Facebooku bila je dovoljna da se cijela Srbija digne na noge. Hrvatski inovator i poduzetnik prije nekoliko je dana otkrio da će jedan njemački proizvođač automobila graditi tvornicu u toj zemlji i time otvoriti brojna radna mjesta.

Iako je cilj njegova posta prije svega bila kritika hrvatskih vlasti zbog inertnosti kad su takve investicije u pitanju, Rimčeva objava izazvala je veliki interes i u Srbiji. I tako su već dva dana tamošnji mediji u bjesomučnoj potrazi za još uvijek tajanstvenim proizvođačem koji će tvornicu električnih pogonskih sustava graditi u Srbiji.





‘Nismo donijeli konačnu odluku’

Nekoliko sati prije spomenute objave, Rimac je na svom Facebooku objavio i fotografiju papira, koji djeluje kao reklamni letak, a na kojem se između ostalih nalazi i logo BMW-a. Mediji u Srbiji vjeruju da to nije slučajno te da je Rimac time zapravo otkrio koji to proizvođač dolazi u njihovu zemlju.

“Konačna odluka o lokaciji za izgradnju nove tvornice nije donijeta”, rekla je za Politiku Sandra Schillmöller iz BMW Grupe.

“BMW Grupa redovito razmatra različite zemlje kao potencijalne destinacije za buduće proizvodne lokacije, kao dio naših budućih planova i dugoročne proizvodne razvojne strategije”, do grla ‘zakopčana’ je bila Schillmöller.

Vučić o investiciji

Podsjetimo, spektakularnu investiciju komentirao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. Najavio je “veliku i važnu investiciju” iz Njemačke u regiji središnje Srbije, ali i dodao da će “o dolasku jedne velike njemačke kompanije govoriti kada to bude potpuno jasno”.

Na pitanje je li riječ o jednoj velikoj autokompaniji on je odgovorio: “Ne smijem govoriti. Šutim jer je to dogovor s investitorom. Kada sve dogovore i završe onda ću izaći i reći.”

VUČIĆ O OBJAVI MATE RIMCA I VELIKOJ NJEMAČKOJ INVESTICIJI U SRBIJI : ‘Ne smijem puno govoriti, ali da, zaposlit će tisuće ljudi…’

Vučić je dodao i da će s radošću priopćiti vijest kada to bude potpuno jasno. Rekao je još i da je to kompanija koja će biti spas za cijelu regiju i predstavljati veliku budućnost, precizirajući da se radi o investiciji u jedno mjesto u središnjoj Srbiji. Na pitanje da kaže barem otprilike kada bi ta velika investicija mogla krenuti, on je rekao da to ne ovisi o njima, nego o investitoru.

“Vjerujem uskoro, učinjene su sve pripremne radnje. Reći ću vam samo, broj ljudi koji će biti zaposleni veći je od broja ljudi u RTB Bor i Željezari, neka vam bude jasno kolika je to investicija”, istaknuo je Vučić.