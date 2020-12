SRBI ZA 4 MJESECA IZGRADILI COVID-BOLNICU: I danas bilježe crni rekord, imaju 7782 novozaraženih; Uvode još strože mjere

U protekla 24 sata u Srbiji je zabilježeno 7782 novozaraženih i 69 preminulih osoba, otvorena je COVID-bolnica u Batajnici te su postrožene nove, još strože epidemiološke mjere

U protekla 24 sata u Srbiji je potvrđen dosad najveći broj umrlih od posljedica covida-19 na dnevnoj razini – 69, a registrirano je 7782 novozaraženih, rekao je državni tajnik ministarstva zdravstva Mirsad Đerlek u petak kada je u Beogradu otvorena nova bolnica za covid. Na tiskovnoj konferenciji Kriznog stožera Đerlek je potvrdio da je povećan broj oboljelih na respiratorima – 270 od ukupno 7841 pacijenta koliko ih je danas na bolničkom liječenju.

Od početka epidemije 6. ožujka u Srbiji su umrle 1834 osobe. Srbija je, s današnjih 7782 nova slučaja zaraze premašila 200.000 tisuća oboljelih od početka ožujka. Dosadašnjih 206.940 slučajeva zaraze registrirano je među ukupno 1.887.228 provedenih testova od kojih 22.497 u zadnja 24 sata. Najviše novozaraženih između dva epidemiološka presjeka u četvrtak i petak potvrđeno je u Beogradu – 1975, a slijede Novi Sad s 475, Kragujevac s 288, Niš s 253, Kraljevo s 207 te Pančevo sa 172, a drugi gradovi imaju manje od 100 inficiranih.

Dobit će i Pfizerova cjepiva

Odgovarajući na pitanja novinara Đerlek je rekao da će do kraja godine stići “određeni broj cjepiva” te da će prioritetno biti cijepljeni djelatnici zdravstvenog sustava, pripadnici vojske i MUP Srbije, a masovno cijepljenje očekuje se “u prvom kvartalu 2021”. Srbiju do kraja ožujka 2021. očekuje 300.000 do 350.000 Pfizerovih cjepiva, ponovio je Đerlek.

Nova ograničenja i bolnica

U Srbiji su u 17 sati stupile na snagu nove epidemiološke mjere i ograničenja, a do ponedjeljka u pet sati ujutro na snazi je zabrana rada za tržne centre i sve ugostiteljske objekte osim onih za dostave hrane. U radne dane skraćeno je vrijeme za još jedan sat – s 18 na 17 sati.

U beogradskom prigradskom naselju Batajnica u petak je otvorena novoizgrađena covid bolnica s 930 kreveta na devet odjela te s 250 mjesta u intenzivnoj njezi što bi trebalo pomoći u vrijeme epidemije koronavirusa koja se u Srbiji ocjenjuje “iznimno teškom”. Premijerka Ana Brnabić ocijenila je da nova bolnica počinje raditi “u najtežem trenutku”, kada se danima registrira veliki broj novozaraženih, a na covid odjele dnevno pristiže skoro 800 pacijenata.

