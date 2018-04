SRBI ŠALJU DJECU U VOJNI KAMP U RUSIJI: Uče rastavljati kalašnjikov i boriti se noževima, ima mlađih od 6 godina!

Tristotinjak djece iz Rusije, Srbije te još par zemalja lani je sudjelovalo u kampu “vojno-patriotskom kampu” u Rusiji gdje su prošli obuku kakvu inače prolaze vojni specijalci. Kamp će biti održan i ove godine, a organizator odlaska djece iz Srbije u tome ne vidi ništa sporno. Čak je oduševljen time što je ondje vidio i djecu mlađu od šest godina

Tridesetoro djece iz Srbije lani je prošlo obuku u Međunarodnom vojno-patriotskom kampu u Rusiji, gde su među ostalim učili koristiti hladno oružje te rukovati replikama automatskog oružja i bombi. Ruska organizacija E.N.O.T. Corp, koja drži vojnu obuku za djecu, ne krije da od njih želi napraviti buduće vojnike, objavio je Radio Slobodna Europa (RSE) u svom prilično šokantnom videoprilogu.

“Upoznaju ono s čime se u eventualnom ratu mogu sresti”

Djeca iz Srbije prevalila su autobusom put od Novog Sada do Garnizona A u Moskovskoj regiji kako bi sudjelovali u “Međunarodnom vojno-patriotskom kampu mladih” u Rusiji. Ondje su, uz znanja iz prve pomoći i orijentacije u prirodi, učili rukovati noževima, automatskim oružjem i bombama.

Odlazak djece iz Srbije u taj vojni kamp organiziralo je Udruženje sudionika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, a vođa puta bio je predsjednik tog udruženja Željko Vukelić. On u vojnom kampu za obuku djece ne vidi išta sporno.



“Ima jedan dio neke opće obuke o prirodi, o znanju, znači o orijentaciji, o prvoj pomoći… Sve ono što smo mi nekada učili kroz Općenarodnu obranu gdje ima elemenata naoružanja, mina. To je sve ono s čim se djeca u ratu mogu eventualno susresti, pa da budu upoznati da ne smiju nešto dirati nešto što je opasno, što nije dobro. A oružje koje se upotrebljava replike su kalašnjikova, pa da znaju kako izgleda, kako se puni i rastavlja”, kazao je Vukelić za Radio Slobodnu Europu.

U nekim disciplinama su, kaže Vukelić, djeca iz Srbije bila bolja, a u nekima lošija, dok su prvo mjesto osvojili u u gađanju snajperom.

“Trebalo je pogoditi tri mete s deset metaka. Naš je mladić sve tri mete s tri pokušaja odmah skinuo”, pohvalio se Vukelić.

“Dužni smo odgajati djecu da se znaju brinuti o sebi”

U kampu je, kaže, bilo tristotinjak djece, a među njima i neki mlađi od šest godina. U taj kamp koji E.N.O.T. Corp organizira već jedanaest godina, isprva su dolazila samo djeca iz Rusije, a posljednjih godina dolaze i djeca iz Srbije, BiH (Republike Srpske), Crne Gore, Bjelorusije, Kanade i Italije. Iz Srbije su, kaže Vukelić za RSE, dosad sudjelovala samo djeca članova Udruženja sudionika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, i to uz pisanu suglasnost roditelja. U kamp će ići i ove godine.

“Svoj djeci koja su se javila dali smo snimke, upoznali ih gdje idu, što će tamo raditi, kakvi su uvjeti. Imali smo sastanak i s roditeljima koji trebaju dati pisanu suglasnost”, kazao je.

Na pitanje je li djeci potrebna takva vrsta obrazovanja koja podrazumijeva vojnu obuku, Vukelić daje potvrdan odgovor.

“Možda je kriva percepcija da netko misli da se pripremamo za rat. A opet, ne možemo reći ni da ne. Zato u tom kontekstu moramo biti spremni. Kao što smo dužni odgajati našu djecu da se lijepo ponašaju, da uče, da znaju pravila života, također im moramo omogućiti da mogu voditi računa o sebi”, objašnjava on.

Od djece žele napraviti buduće vojnike

Organizaciju E.N.O.T. Corp i kamp za obuku djece vodi Valerij Šambarov, sudionik nekoliko ratova, koji kaže kako svoje sikustvo želi podjeliti s drugima. Pritom ne krije da od djece želi napraviti buduće vojnike.

“Cilj nam je da mladi ljudi postanu pravi muškarci i pravi ratnici, kako bi mogli braniti svoju domovinu. Situacija u svijetu vrlo je opasna, nastavljaju se sukobi u mnogim dijelovima svijeta. Okupili smo veterane koji su sudjelovali u mnogim ratovima i koji znaju da u ratu prvi ginu slabi, neobučeni i neiskusni. Dakle, obučavamo ih da budu profesionalni borci, na nivou specijalnih jedinica”, bez sustezanja govori Šambarov za RSE.

Opovrgava ikakvu povezanost s ruskom Vladom ili predsjednikom Vladimirom Putinom.

“Nemamo materijalnu podršku države, iako podržavamo državnu patriotsku politiku. Provodimo naše aktivnosti na društvenom nivou”, kaže Šambarov.

Krše Konvenciju UN-a o pravima djeteta

No, ruska Vlada pokrovitelj je i financijer vojne obuke maloljetnika kroz državni program “Patriotsko obrazovanje građana Ruske Federacije” koji se provodi od 2006. godine. Zbog toga je već reagiralo i Vijeće UN-a za prava djeteta u Ženevi. Otamo su Rusiji poručili da bi kao potpisnica Konvencije UN-a o pravima djeteta i Fakultativnog protokola o sudjelovanju djece u oružanim sukobima, tebala zabraniti vojnu obuku za djecu mlađu od 18 godina.

No, bez obzira na upozorenja iz Ženeve, državni program patriotskog obrazovanja ruska je Vlada produžila do 2020. godine i za to izdvojila čak 1,6 milijardi rubalja, što je oko 29 milijuna američkih dolara.

O sudjelovanju djece iz Srbije u vojnom kampu u Rusiji, RSE je zatražio očitovanje srpskog Ministarstva vanjskih poslova, ali odgovor nisu dobili.