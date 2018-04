SKANDAL U SRBIJI: Ratni zločinac Šešelj gazio hrvatsku zastavu i vrijeđao delegaciju! Jandroković prekida posjet: ‘Osuđujemo ovaj necivilizirani čin’

‘Šešelj je na ulazu u Narodnu Skupštinu ugledao hrvatsku zastavu, pritrčao je, oborio stijeg na beton, pokušao je poderati zastavu, a onda su je on i zastupnik Filip Stojanović gazili.’

Hrvatska je delegacija otkazala susret sa srpskom ministricom za europske integracije nakon incidenta u kojem ih je Vojislav Šešelj ispsovao. U skupštini Srbije je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj gazio hrvatsku zastavu i psovao delegaciju koja je došla u posjet, a ni pet članova osiguranja nisu uspjeli intervenirati, javlja N1.

‘Šešelj je na ulazu u Narodnu Skupštinu ugledao hrvatsku zastavu, pritrčao je, oborio stijeg na beton, pokušao je poderati zastavu, a onda su je on i zastupnik Filip Stojanović gazili’, priopćeno je iz SRS-a.

Nakon što su pogazili hrvatsku zastavu, Šešelj i njegovi radikali ušli su u predvorje skupštine i psovali delegaciju Hrvatskog sabora predvođenu s Gordanom Jandrokovićem. Radi se o dvodnevnom službenom posjetu Srbiji predsjednika Sabora Jandrokovića. Nakon incidenta je delegacija otkazala daljnje sastanke u Srbiji i povukla se u hrvatsko veleposlanstvo, javlja N1 i dodaje da se Jandroković prije nekoliko minuta čuo s premijerom Plenkovićem, te su se dogovorili da se službeni posjet Srbiji prekida te da se cijela delegacija vraća u Hrvatsku.



Najoštrije se osuđuje neciviliziran i neprihvatljiv čin Vojislava Šešelja, gaženje hrvatske zastave, nepoštivanje hrvatskih simbola te uvrede na račun članova hrvatske delegacije i drugog čovjeka republike Hrvatske, potvrdila je za N1 glasnogovornica hrvatske Vlade Sunčana Glavak.

‘Izaslanstvo Hrvatskoga sabora predvođeno predsjednikom Gordanom Jandrokovićem odlučilo je prekinuti službeni posjet Republici Srbiji nakon incidenta koji je izazvao predsjednik Srpske radikalne stranke i zastupnik u Narodnoj skupštini Srbije Vojislav Šešelj. Šešelj je na ulazu u Narodnu skupštinu zajedno sa zastupnikom Filipom Stojanovićem oskrnavio hrvatsku državnu zastavu, a nakon toga, prolazeći pored članova hrvatskog izaslanstva, uputio im je uvredljive poruke. Unatoč vrlo dobrom početku službenoga posjeta i opredijeljenosti da napravimo najbolje za unaprjeđenje odnosa dviju država, zbog ovoga čina kojim je grubo povrijeđeno dostojanstvo Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, prekinuli smo posjet’, priopćeno je iz Hrvatskog sabora.

Jandroković i Gojković najavili razvoj bilateralne suradnje Hrvatske i Srbije

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ocijenio je ranije danas u Beogradu pozitivnim pomake postignute u unapređenju položaja hrvatske manjine u Srbiji te je najavio razvoj parlamentarne, gospodarske i ukupne bilateralne suradnje dviju država i obećao svu pomoć Hrvatske Srbiji u procesu eurointegracija. Jandroković je nakon sastanka izaslanstava Hrvatskog sabora i Skupštine Srbije, koje je predvodila predsjednica srbijanskog parlamenta Maja Gojković, rekao da će i parlamentarna suradnja pridonijeti unapređenju odnosa dvije zemlje.

Obje strane ocijenile su posjet “povijesnim”, a Gojković ga je nazvala “signalom prijateljstva”. “Dosad nije bilo posjeta visokog dužnosnika našem parlamentu. Ovo je signal prijateljstva i važan signal za razvoj i unapređenje naših odnosa, otvorena su nova vrata suradnje naših parlamenata”, rekla je Gojković i naglasila kako obje strane žele “unaprijediti odnose i potaknuti razvoj odnosa i na drugim razinama vlasti”. Jandroković i Gojković na stolu su imali nekoliko tema, a posebice su istaknuli suradnju u uzajamnom poboljšanju položaja manjinskih zajednica, parlamentarnu i gospodarsku suradnju te potporu Hrvatske Srbiji u procesu pridruživanja EU.

“Važno nam je da se ostvari Sporazum o zaštiti manjina, zajamčeno učešće hrvatske manjine u tijelima vlasti u Srbiji. Nadamo se da će u budućnosti hrvatska nacionalna manjina imati jednog zastupnika u Skupštini te da će njezini predstavnici biti zastupljeni i u drugim tijelima”, kazao je Jandroković govoreći o jednoj od tema sastanka s predsjednicom srbijanskog parlamenta. Govoreći o zaštiti i poboljšanju uvjeta za srpsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj i hrvatsku zajednicu u Srbiji, Jandroković je istaknuo da postoje pozitivni pomaci poslije nedavnog posjeta srbijanskog šefa države Aleksandra Vučića Hrvatskoj. Među ostalim, Jandroković je spomenuo i najavljeno otvaranje hrvatskog lektorata na novosadskom sveučilištu te obnovu kuće Bana Jelačića u Petrovaradinu.

Uz obostrano dobru volju mogu se rješavati sva pitanja ali je, bez obzira na različita mišljenja o pojedinim temama, “važno razgovarati”, istaknuli su sugovornici.

Slijedi rješavanje otvorenih pitanja i jačanje parlamentarne suradnje

Predsjednik Sabora poručio je da je u Srbiju došao bez obzira na one koji su to spremni kritizirati. “Važno je da razgovaramo. Svjesni smo da imamo otvorenih pitanja iz prošlosti i moramo ih rješavati. To je ključan motiv zašto sam ovdje bez obzira na one koji kritiziraju i htjeli bi drugačiji razvoj odnosa između naših država”, rekao je Jandroković i naglasio kako političari koji vode dvije države imaju “veliku odgovornost”. Gojković i Jandroković najavili su da će nakon današnjeg posjeta i razgovora parlamentarnih izaslanstava uslijediti i razmjena posjeta na razini parlamentarnih radnih tijela, a među prvima posjet odbora za europske poslove i integracije Beogradu te uzajamni posjeti parlamentarnih skupina prijateljstva.

Neizravno komentirajući tenzije koje je prethodnih dana u srbijanskom parlamentu izazvao Vojislav Šešelj prijetnjama koje je, među ostalim, uputio i zastupniku Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine (DSHV) Tomislavu Žigmanovu, Jandroković je naglasio kako na odnose dviju država i dva naroda neće utjecati ljudi iz prošlosti.

Jandroković: Odnose neće diktirati ljudi iz prošlosti

“Kazao sam predsjednici Gojković da, bez obzira na neke izjave koje su se mogle čuti ovih dana, a koje imaju negativne konotacije za hrvatsku manjinu u Srbiji, takvo što nama nije prihvatljivo”, rekao je Jandroković i poručio da odnose dviju država neće diktirati ljudi koji ih žele vratiti u prošlost. “Oni koji žele vratiti odnose na neka druga, prošla vremena, neće biti ti koji će nam diktirati odnose, nego ćemo ritam diktirati mi koji smo zainteresirani za bolju i kvalitetniju budućnost hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj”, naglasio je Jandroković. U tom kontekstu predsjednik Hrvatskog sabora posebice je istaknuo kako je iznimno važno da se ostvare sporazumi o zaštiti manjina, poglavito o sudjelovanju zastupnika hrvatske zajednice u svim razinama vlasti u Srbiji. “To, naravno, ovisi o promjenama zakona o tijelima vlasti u Srbiji. No, ako bude dobre volje, a vjerujem da će je biti, uspješno ćemo riješiti i to pitanje”, rekao je Jandroković.

U nastavku posjeta predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković trebao se sastati s ministricom za europske integracije u srbijanskoj vladi Jadrankom Joksimović i sudjelovati na otvaranju Ureda Hrvatske gospodarske komore u Beogradu. Drugi dan službenoga posjeta Srbiji bio je predviđen za susrete s srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, te s premijerkom Anom Brnabić. Dvodnevni posjet Srbiji predsjednik Sabora trebao je završiti u Subotici sastankom s predstavnicima hrvatske zajednice u Srbiji.