Papa je objasnio malenom dječaku neka teška pitanja o životu i smrti.

Nakon što je obišao golemi ruševni kompleks javnih stanova u predgrađu Rima, papa Franjo je imao emocionalan susret s djecom iz susjedstva. Pitanja i odgovori standardni su dio Papina posjeta svojoj župi. A u župi Sv. Pavla s križa dana 15. travnja pitanja su bila uobičajena poput onog “Kako ste se osjećali kada su vas izabrali za Papu?”, piše Chatolic Herald.

Strah i suze

No onda je došao red na Emanuelea. Dječak se nasmiješio Papi kada je prišao mikrofonu. No, onda se zaledio. “Ne mogu ja to”, rekao je Emanuele. Papin pomoćnik, monsinjor Leonardo Sapienza, poticao je dječaka, no ovaj je samo govorio kako ne može.

“Hajde, dođi k meni, Emanuele. Dođi i šapni mi u uho”, rekao je Papa.



Monsinjor Sapienza pomogao je dječaku do platforme gdje se nalazio Papa. Emanuele je do tada već polako jecao pa ga je papa Franjo zagrlio, potapšao po glavi i blago govorio. Papa i dječak tiho su razgovarali, a onda se dječak vratio na svoje mjesto.

“Kada bismo barem svi mogli zaplakati poput Emanuelea kada osjećamo bol u srcu kao što on osjeća”, rekao je Papa djeci. “Plakao je za svojim ocem i imao je hrabrosti učiniti to pred svima nama jer u svome srcu ima ljubav za svoga oca”, kazao je. Papa Franjo je pitao Emanuelea može li podijeliti njegovo pitanje s okupljenima i dječak se složio. “Nedavno mi je preminuo otac. Nije bio vjernik, ali je sve četvero svoje djece dao krstiti. Bio je dobar čovjek. Je li tata na nebu?”, upitao je dječak papu Franju.

“Kako li je lijepo čuti da sin kaže za svog oca da je bio dobar'”, rekao je Papa djeci. “I kako je lijepo svjedočiti o sinu koji je naslijedio hrabrost svoga oca, koji je imao hrabrosti plakati pred svima nama. Ako je taj čovjek bio u stanju postići da mu djeca budu takva, onda je istina, on je bio dobar čovjek. Bio je dobar čovjek.”

Nevjernik dao krstiti djecu

“On nije imao dar vjere, nije bio vjernik, ali je dao krstiti svoju djecu. Imao je dobro srce”, rekao je papa Franjo. “Bog je onaj koji kaže tko ide u nebo”, pojasnio je Papa, rekavši Emanueleu da Bog ima očevo srce. “A s ocem koji nije bio vjernik, ali koji je krstio djecu i dao im tu valjanost, misliš bi da bi ga Bog mogao ostaviti daleko od sebe?”

“Napušta li Bog svoju djecu? Napušta li Bog svoju djecu kada su dobra?”, upitao je Papa.

Djeca su viknula: “Ne!”

“Eto, Emanuele, ovo je tvoj odgovor”, rekao je Papa dječaku. “Bog je sigurno bio ponosan na tvog oca, jer je lakše krstiti svoju djecu kad si vjernik nego kad si nevjernik. To je sigurno razveselilo Boga. Pričaj sa svojim ocem, moli mu se”, potaknuo je Papa dječaka.

Svi su djeca Božja

Ranije je djevojčica po imenu Carlotta isto upitala Papu delikatno pitanje. “Kada se krstimo, postanemo djeca Božja. Ljudi koji nisu kršteni, jesu li i oni djeca Božja?”.

“Što ti srce govori?”, zapitao je papa Carlottu. Ona je rekla da su i oni. “Tako je, i objasnit ću”, rekao joj je Papa. “Svi smo mi djeca Božja. Svi. Nekršteni, pripadnici drugih religija, oni koji obožavaju idole, pa čak i mafijaši, koji teroriziraju susjedstvo u okolici župe, djeca su Božja, iako se radije ponašaju kao da su djeca Vraga”, rekao je Papa.

“Bog je stvorio sve, voli sve i stavio je u srce svakoga savjest kako bi mogli prepoznati što je dobro i razlikovati ga od lošega”, rekao je Papa. “Razlika je”, dodao je, “da kada ste kršteni u tu savjest je ušao Duh Sveti te je još pojačao vašu pripadnost Bogu”, zaključio je Papa.