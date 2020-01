SPREMNA EVAKUACIJA STANOVNIKA EU IZ WUHANA, NIŠTA SE NE PREPUŠTA SLUČAJU: Zbog koronavirusa Zagreb aktivirao EU krizni mehanizam

Od novog koronavirusa 2019-nCoV umire tri posto zaraženih, dok je od SARS-a umiralo 14 do 15 posto

Hrvatsko predsjedništvo Vijećem Europske unije je zbog koronavirusa aktiviralo poseban krizni mehanizam Vijeća, piše u srijedu Večernji list.

Taj mehanizam, nazvan Integrirani politički odgovor na krizu (ICPR), podržava brzo i koordinirano donošenje odluka na političkoj razini EU-a u slučaju velikih i složenih kriza, uključujući teroristička djela, ali i zdravstvenih kriza, kao što je ova. Kroz taj mehanizam, predsjedništvo Vijeća koordinira politički odgovor na krizu tako što objedinjuje napore EU institucija, država članica i drugih ključnih čimbenika. Isto tako, krizni mehanizam pojednostavnjenje razmjene informacija, olakšavanje suradnje i koordinaciju odgovora na krizu na političkoj razini, a alati koji su im na raspolaganju su internetska platforma, kontaktna mjesta dostupna 24 sata na dan, sedam dana u tjednu te izvješćivanje.

Hrvatsko veleposlanstvo u Kini – kao veleposlanstvo države koje predsjeda Vijećem – zaduženo je za lokalnu konzularnu koordinaciju pri pojavi kriznih stanja. Radi s delegacijom EU u Kini, koordinira i ugovara sastanke, potiče na dijeljenje informacija, na pripremu zajedničkih odgovora ili traženja informacija od kineskih vlasti.

Priprema se i evakuacija

U suradnji s partnerima i EU priprema se i evakuacija svih EU, pa tako i hrvatskih građana iz grada Wuhana, epicentra zaraze, kažu iz MVEP-a. Naime, tamo se sada nalazi četiri hrvatska državljana, a trenutno se poduzimaju sve moguće aktivnosti u suradnji s europskim partnerima kako bi se naši državljani što prije vratili u domovinu. Veleposlanstvo u Pekingu u kontaktu je i s ostalim hrvatskim državljanima u NR Kini i stoji im na raspolaganju za svu konzularnu pomoć i potporu.

U međuvremenu se opisuje da u je Kini, unatoč povelikom broju umrlih, stopa smrti daleko od one koja se bilježila od SARS-a, bolesti s početka 21. stoljeća koju je također izazvao koronavirus. Odnosno, od novog koronavirusa 2019-nCoV umire tri posto zaraženih, dok je od SARS-a umiralo 14 do 15 posto. Po trenutačnim statistikama ta je stopa još i manja, tek iznad dva posto. U prijevodu, velike su šanse da se zaraženi oporave. No, to ne znači kako se pojava virusa na europskom kontinentu treba zanemariti, piše Večernji list u srijedu.