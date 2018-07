SPELEORONIOC HGSS-a O SPAŠAVANJU TAJLANDSKIH DJEČAKA: ‘Najbolje bi bilo isušivanje, ronjenje je vrlo nesigurna i teška opcija’

‘To je prostor koji je taman, voda mutna, ne vidi se ništa i to prirodno čovjeku stvara osjećaj tjeskobe. I potencijalno otvara prostor za paniku. A pogotovo ako ne znate ni plivati, a kamoli roniti.’

12 dječaka i njihov nogometni trener koji su zaglavili u špilji u Tajlandu, u kojoj su već danima zarobljeni, živi su i zdravi, no još se ne zna na koji će ih način spasioci izbaviti od tamo. Naime, radi se o četiri kilometra dugom špiljskom sustavu koji je poplavljen i prepun blata, pa preostaje jedino čekati da se ta voda povuče, što bi moglo potrajati mjesecima, ili da dječaci nauče roniti i na taj se način izvuku na slobodu.

‘Špiljski sustavi mogu biti jako kompleksni’

Jučer su tamošnji spasioci priopćili da dječaci već vježbaju stavljanje maske i podvodno disanje kako bi ronjenjem mogli doći do izlaza. O svemu se oglasio speleoronioc iz HGSS-a, Vladan Strigo, koji kaže da je to vrlo nesigurna i teška opcija, a spasioci bi odluku trebali donijeti nakon što detaljno procijene situaciju i rizike.

‘Ako se gleda samo na sigurnost, najbolja bi opcija bilo isušivanje. Mi nemamo nacrte pa ne možemo nešto navesti kao bolju varijantu. Sve ovisi o morfologiji tog objekta. Špiljski sustavi mogu biti vrlo kompleksni, kanali uski, zavijeni, potopljeni, mutni i blatnjavi. Tu mogu postojati i blatne kosine koje su nesigurne za penjanje. Kompleksnost takvog sustava može varirati od vrlo jednostavnog do ekstremno kompleksnog’, rekao je Strigo za HRT i dodao da je i samim iskusnim spasiocima trebalo više od 6 sati da pronađu put do zarobljenih dječaka.

‘Takav prostor stvara osjećaj tjeskobe i panike’

Osim nesigurnosti, za izlazak ronjenjem bila bi potrebna i velika količina opreme.

‘Ono što znamo iz izvještaja koji dolaze do nas jest da je stanje u tom objektu iznimno teško, ima puno vode i blata. Kanali su uski, na određenim mjestima toliko da treba skinutu opremu kako bi ih se prošlo. To je prostor koji je taman, voda mutna, ne vidi se ništa i to prirodno čovjeku stvara osjećaj tjeskobe. I potencijalno otvara prostor za paniku. A pogotovo ako ne znate ni plivati, a kamoli roniti. I sportskim roniocima koje dolaze iz mora i čistih voda veliki je stres prvi susret s takvom okolinom. To je čovjeku neprirodno okružje’, zaključip je Strigo za HRT.

