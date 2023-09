Napadači u oklopnim vozilima upali su u nedjelju u selo u regiji s većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova, sukobivši se s policijom i zabarikadiravši se u pravoslavnom manastiru.

Kosovska policija objavila je da su jedan policajac i trojica od približno 30 napadača poginuli u pucnjavi oko sela Banjska. Monasi i hodočasnici bili su zaključani u srpskom pravoslavnom manastiru u jeku višesatne opsade.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Objavljene fotografije napadača

18.52 - Manastir u Dečanima je na Twitteru objavio fotografije teško naoružanih napadača koji su upali u manastir u Banjskoj na sjeveru Kosova.

"Ranije danas #Srpska #pravoslavna #crkva na #Kosovu oštro je i izričito osudila današnji oružani napad neidentificiranih i do zuba naoružanih napadača na #kosovsku policiju. Crkva je osudila i nasilan upad naoružanih osoba u manastir Banjska, dovodeći u pitanje živote sveštenstva i 40 hodočasnika prisutnih na nedeljnoj liturgiji", napisali su.

Specijalci krenuli prema manastiru

18.48 - Novinarka RTK Edina Avdiu javlja da su jake snage specijalaca otišle u pravcu manastira u Banjskoj. "Pojačane snage Specijalne jedinice kosovske policije krenule su prije nekoliko minuta u pravcu mosta koji vodi k manastiru u Banjskoj", rekla je novinarka.

Dramatična situacija

17.32 - Ministar u vladi Kosova Nenad Rašić rekao je za Nova.rs da je situacija u okolini manastira Banjska i dalje dramatična te da nema naznaka da će brzo smiriti. Dio napadača, kaže, ušao je u manastir, dok ih policija megafonom doziva da se predaju. Dodao je, pozivajući se na policijske izvore, da su napadači dobro organizirani i naoružani teškim naoružanjem - zoljama i minobacačima. Kaže da se još uvijek ne zna tko su.

Ubijena trojica napadača

17.01 - Kosovska policija je potvrdila da su u pucnjavi na sjeveru Kosova ubijena trojica napadača, javlja Gazeta Express.

Kosovska policija potvrdila je ubojstvo trojice napadača na sjeveru, uhićenje još jednog napadača i hvatanje još četiri osumnjičenika kod kojih je pronađena radio komunikacija. Policija najavljuje i identifikaciju veće količine oružja, streljiva i razne opreme. Kosovska policija i dalje poziva "zločinačke skupine da se predaju pravosudnim tijelima". Situacija na području sela Banjska i dalje je napeta, javljaju iz policije.

"Tijekom policijskih akcija u stambenoj lokaciji koju su koristili napadači pronađena je logistička oprema, sumnjiva vojna vozila, vojne odore te oružje i streljivo različitog kalibra. Također, policijske postrojbe su prilikom obavljanja rutinske kontrole vozila, na području sela Rudare, lišile slobode četvoricu osumnjičenih kod kojih je zatečeno nedozvoljeno posjedovanje radio-aparata, za koje se sumnja da su povezani sa kriminalnim grupama, gdje su sve dalje radnje protiv će se poduzeti u suradnji i koordinaciji s pravosudnim tijelima", objavila je policija.

Šef EULEX-a tvrdi da su spremni podržati kosovske institucije

17.00 - Ambasador Europske unije na Kosovu Tomas Szunyog rekao je da je danas došlo do stravičnog napada naoružane bande na kosovske policajce u Banjskoj na sjeveru Kosova, javlja Beta, prenosi Aljazeera. Szunyog je izrazio sućut obitelji i kolegama policajca koji je izgubio život na dužnosti.

Šef EULEX-a Giovanni Pietro Barbano rekao je da je užasnut napadom na sjeveru Kosova i uputio sućut obitelji poginulog. “EULEX, kao drugi sigurnosni odgovor na Kosovu, potpuno je angažiran i pomno prati situaciju na licu mjesta i spreman je podržati kosovske institucije u najvećoj mogućoj mjeri, u održavanju stabilnosti i sigurnosti za sve zajednice, u bliskoj saradnji sa KFOR-om”, napisao je Barbano na platformi X.

Član obitelji poginulog policajca poslao poruku Kurtiju

16.35 - Član obitelji poginulog policajca na sjeveru Kosmeta pozvao je Kurtija da se uključi u pregovore i povuče sa sjevera Kosova i Metohije i spriječi daljnje stradanje. "Pozivam premijera Kosova da se pridruži pregovorima, suzdrži se od korištenja naših uniformi na sjeveru i spriječi daljnje gubitke života", rekao je.

Koliko je ubijenih napadača?

16.29 - Agim Musliu iz Instituta za proučavanje hibridnih prijetnji OCTOPUS rekao je da se broj ubijenih napadača koji su bili zatvoreni u samostanu Banjska u Zvečanu popeo na 8, prenosi Botasot. Kosovska policija do sada je izvijestila o samo jednom ubijenom teroristu.

Nenad Rašić, ministar za zajednice i povratak u Vladi Kosova, tvrdi da je do sada kod Banjske ubijeno dvoje napadača, dok je najmanje jedan ranjen, a jedan uhićen. On je u izjavi za portal Nova naglasio da nema naznaka da će doći do predaje, prenosi Aljazeera.

Prištinski mediji, pozivajući se na svoje izvore, prenijeli su ranije kako su u napadu na pripadnike Policije Kosova jutros kod sela Banjska, ubijena četiri napadača. U medijima se navodi da postoji mogućnost da su osobe koje su pucale na policiju pripadnici nekadašnje ruske paravojne formacije Wagner, ali agencija Beta potvrdu te informacije nije mogla da dobije u institucijama Kosova.

Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose iz Beograda, tijekom gostovanja u programu Al Jazeere naveo je kako je pet napadača ubijeno do sada, no nema neovisne potvrde ove, kao ni prethodno navedenih brojki.

Vučić najavio obraćanje u 20 sati

16.19 - Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, svoje obraćanje javnosti najavio je za 20 sati.

Kurti objavio fotke navodnih napadača

15.52 - Kosovski premijer Albin Kurti na svom Twitter profilu je objavio fotografije za koje tvrdi da prikazuju napadače na kosovsku policiju. "Ubojstva i nasilje na sjeveru su djela ovih ljudi - naoružanih i organiziranih profesionalaca u oklopnim vozilima bez registarskih oznaka. Ponovit ću: to nisu obični kosovski Srbi nego snage koje čine teroristička djela, a podržava ih srpska država", objavio je uz fotografije.

Kurti: 'Ovo su teroristički napadi'

15.29 - "Ubojstva i nasilje na sjeveru počinili su ti ljudi—naoružane i organizirane profesionalne snage u oklopnim vozilima bez registarskih tablica. Dopustite mi da ponovim: ove terorističke napade ne izvode obični građani kosovski Srbi, već trupe koje podržava srpska država", poručio je Kurti na Twitteru.

Napadači upali u manastir pun hodočasnika?

15.12 - "Ima najmanje 30 profesionalnih, vojnih ili policijskih naoružanih napadača koji su okružili naše policijske snage, a koje pozivam da se predaju sigurnosnim agencijama“, kazao je Kurti tijekom konferencije za medije.

Naglasio je da se skupina nalazi u i oko manastira u selu Banjska gdje je ranije u nedjelju napadnuta ophodnja. Srpska pravoslavna crkva potvrdila je da su napadači upali u manastir u kojem su boravili hodočasnici iz Novog Sada. Manastir Visoki Dečani na svom je profilu na društvenoj mreži X objavio fotografiju na kojoj se vidi najmanje jedno oklopno vozilo te dvojica maskiranih muškaraca u blizini manastira.

Kosovski policajac: Oni pucaju na nas, mi uzvraćamo

"Vidimo naoružane ljude u uniformama, pucaju na nas, a mi uzvraćamo paljbu“, rekao je kosovski policajac Veton Eslhan za agenciju France Presse.

Kurtijeva izjava dolazi nekoliko sati nakon što je zasjedu prozvao činom terorizma i optužio vladu u Srbiji.

„Organizirani kriminal s političkom, financijskom i logističkom podršku dužnosnika u Beogradu napada našu zemlju“, napisao je na društvenim mrežama.

Kurti je u poslijepodnevnim satima objavio fotografije navodnih napadača na kojima se vide vozila bez registracijskih oznaka. Srpska javna televizija RTS ranije je izvijestila da su zatvoreni granični prijelazi Jarinje i Brnjak.

Vučić će se obratiti poslijepodne

Američki veleposlanik na Kosovu Jeff Hovenier na Twitteru je napisao kako SAD snažno osuđuje „orkestrirane, nasilne“ napade na kosovsku policiju koja ima „punu i legitimnu odgovornost“ za provođenje kosovskih zakona. Hovenier je pohvalio suradnju po tom pitanju kosovske policije, misije EU-a na Kosovu i NATO-vih snaga KFOR-a. Vlada u Beogradu zasad nije komentirala situaciju na Kosovu, no predsjednik Aleksandar Vučić trebao bi se na tu temu obratiti u poslijepodnevnim satima.

Oglasio i KFOR poručujući da nastavlja pratiti situaciju u Banjskoj te da su trupe KFOR-a prisutne u tom području i spremne su odgovoriti ako bude potrebno.