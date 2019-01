SPAVAO SA 150 TIPOVA, GODINU PROVEO U CELIBATU, A SAD TVRDI DA JE HETERO: ‘Tražim curu s kojom ću izgubiti nevinost’

Gej muškarac, koji je radio kao muški eskort, nakon jednogodišnje pauze od seksa tvrdi da je ipak heteroseksualan

Bivši muški eskort, 27-godišnji Dominic Hilton, koji je spavao sa 150 muškaraca, tvrdi da je tijekom jednogodišnje pauze od seksa shvatio da je ipak heteroseksualan, piše Mirror. Dominic se s 14 godina “outao” obitelji da je gej i tada nije imao nikakve sumnje da će se jednoga dana vjenčati s muškarcem.

Od 18. do 19. godine radio je kao eskort, a onda se kao samoproglašeni “serijski monogamist” sretno smirio sa stalnim dečkima. Međutim, nakon što je prekinuo sa svojim zadnjim dečkom, na Božić 2017. godine, odlučio se za radikalnu novogodišnju odluku da provede 2018. godinu u celibatu i razmisli o svemu.

Sada, nakon godinu dana bez seksa, Dominic se vraća u svijet upoznavanja novih partnera, no s jednom velikom razlikom. Naime, tvrdi da ga zanimaju isključivo žene. Opovrgava da je biseksualan jer ga muškarci više nimalo ne privlače.

Uživao je u seksu

Dominic je priznao da nije mogao dugo izdržati bez seksa te da je želio istražiti život bez ikakvih ometanja.

“Seks je bio uvijek nešto u čemu sam uživao, ali prošle godine ta seksualna privlačnost prema muškarcima jednostavno je nestala. Da ste me u prošlosti pitali može li osoba promijeniti svoju seksualnost, rekao bi da ne može – no, ja sam živući dokaz da to možete”, tvrdi on.

Želi naći djevojku s kojom će izgubiti nevinost

Ispričao je kako se promjena seksualne orijentacije dogodila postupno, a ne odjednom, te da trenutno traži djevojku za dugu vezu: “Seksao sam se s muškarcima, ali ne i sa ženama, pa želim naći otvorenu djevojku s kojom mogu izgubiti nevinost.”

Prije nego što je roditeljima otkrio da je homoseksualac imao je samo nekoliko neobveznih flertova s djevojkama, no od tada izlazio je samo s muškarcima. Preferirao je dugotrajne veze i imao je četiri ozbiljne veze koje su trajale u prosjeku oko dvije godine.

Kada bi ostao sam, Dominic bi odmah učinio sve kako bi pronašao novu ljubav. Sada kada je sam i heteroseksualan, tvrdi kako je djevojkama teško objasniti da sada traži ženu za vezu.

Celibat mu je vratio samopouzdanje

Kada je prekinuo sa zadnjim dečkom nije želio kao i ostali odmah naći novu osobu, već se odlučio ovaj put napraviti nešto drugačije. Počeo je čitati o celibatu i tome kako je to mnogim ljudima pomoglo da izgrade samopouzdanje, umanje anksioznost, postanu energičniji i nauče nešto o sebi.

“U tom sam se trenutku još uvijek osjećao loše zbog prekida, pa sam želio učiniti nešto što će me usrećiti. Nikada nisam mislio da će celibat toliko promijeniti moj život”, ispričao je Dominic koji je podijelio vijest s prijateljima i obitelji tek nakon tri mjeseca celibata.

“Mnogim mojim prijateljima to je bilo smiješno. Sjećam se da je jedan rekao: ‘Nećeš nikada uspjeti’. No, što je duže trajalo, to sam bio odlučniji.”

Oslobodio se tjeskobe

Dominic je priznao da mu je prvih par mjeseci bilo teško, ali je ipak ostao odlučan. Nakon nekog vremena poriv je počeo nestajati. Slobodan od tjeskobe zabavljanja, imao je više vremena za posvetiti se samom sebi.

“Bilo je doista oslobađajuće što nemam nikakvih obveza”, rekao je. “Nisam se morao brinuti što obući, hoće li spojevi dobro proći i što znači ako se ne jave.”

“U prošlosti sam imao problema s tjeskobom, što me je inspiriralo na rad u području mentalnog zdravlja, no u celibatu nisam morao nikoga impresionirati – stavljao sam sebe na prvo mjesto i upoznavao sebe na drugačiji način, a to je čudesno djelovalo na moju tjeskobu”, rekao je Dominic i pohvalio se da je od tada imao puno više energije nego prije.

Nije više imao potrebu komentirati atraktivne muškarce

Najveća promjena dogodila se postupno, kada je tijekom godine primijetio da ga sve više zanimaju djevojke, sve dok na kraju 2018. nije shvatio da ga muškarci više ne privlače.

Bio je na odmoru s prijateljem te je primijetio da mu više nije bilo do priče o dečkima koji bi im se učinili privlačni kao u prošlosti. Razmišljao je o mogućnosti da je biseksualan, no muškarci mu jednostavno više nisu bili privlačni.

“Reći svima da sam heteroseksualan bilo je kao da se ponovno outam, ali moji najbliži bili su podrška i željeli su samo da sam sretan”, ispričao je Dominic koji je promijenio način odijevanja i ponašanja. I dok se prije volio oblačiti poput Boy Georgea, danas preferira trenirke.

Problemi kada otkrije da je bio gej

Na kraju 2018. vratio se u svijet dejtanja, instalirao je Tinder te je u potrazi za ženom. Voli pirsane, tetovirane i provokativne djevojke, no vrlo mu je važno da je djevojka otvorenog uma.

Kada bi djevojkama otkrio da je prije bio gej, razgovor bi često zamro. Nijedna nije bila nepristojna, već bi samo prestajale s razgovorom, što ga smeta možda i više jer ostavlja osjećaj odbačenosti i ignoriranja.

“Rekao sam jednoj djevojci koja me je na kraju blokirala sat vremena prije nego što smo se trebali naći, što je bilo bolno. Mnogi ljudi ne razumiju i misle da sam gej, ali to je faza. Ne sumnjam da sam sada heteroseksualan”, tvrdi Dominic koji preporuča celibat svima koji se osjećaju izgubljeni.