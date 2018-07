IVAN KARADŽIĆ SPAŠAVA DJEČAKE NA TAJLANDU: ‘Nevjerojatno su hrabri, nijedno dijete nikad nije ovako ronilo kroz špilju’

‘Nikako nije normalno da djeca od 11 godina idu roniti kroz špilju. Oni rone kroz iznimno opasan okoliš u kojem je vidljivost nula, a jedino svjetlo je baklja koju mi donesemo sa sobom. Jasno, bilo nas je strah da će djeca početi paničariti tijekom ronjenja. ‘

Danas je započela treća operacija spašavanja dječaka zarobljenih u špilji na Tajlandu. Nakon što su jučer i prekjučer spašena osmorica dječaka, u špilji su ostala još četvorica i njihov nogometni trener, a s njima je i nekoliko pripadnika spasilačke službe Thai navy Seal i jedan liječnik. Očekuje se da bi danas svih petero zarobljenih u špilji trebalo biti izvučeno van, no spasioci su upozorili da će današnja operacija spašavanja potrajati malo duže nego one prethodnih dana.

TREĆI DAN SPAŠAVANJA NA TAJLANDU: Hoće li spasioci danas izvući četiri dječaka i trenera koji su još zarobljeni u špilji?

‘Nije normalno da djeca od 11 godina ovo moraju raditi’

Za BBC je svoje iskustvo u spašavanju zarobljenih dječaka ispričao Ivan Karadžić, jedan od spasioca u međunarodnom ronilačkom timu koji sudjeluje u spašavanju dječaka na Tajlandu. Ivan je bio smješten u blizini zloglasnog dijela špilje na pola puta, a njegov je posao bio zamijeniti spremnike s kisikom i pomoći u vođenju timova. Karadžić je istaknuo kako je zadivljen nevjerojatnom snagom te djece.

‘Ne mogu shvatiti kako su ta mala djeca super. Nikad niti jedno dijete nije ovako hrabro ronilo kroz špilju’, rekao je za BBC i dodao kako su ovi dječaci sada prisiljeni učiniti nešto što niti jedno dijete dosad nije moralo učiniti.

‘Nikako nije normalno da djeca od 11 godina idu roniti kroz špilju. Oni rone kroz iznimno opasan okoliš u kojem je vidljivost nula, a jedino svjetlo je baklja koju mi donesemo sa sobom. Jasno, bilo nas je strah da će djeca početi paničariti tijekom ronjenja. Osim toga, uvijek postoji mogućnost da se neki dio opreme pokvari i zbog toga smo imali rezervne planove: ‘ako se ovo pokvari, učinit ćemo to, ako se i to pokvari, onda je ovakav plan’, ispričao je Karadžić i dodao kako je zadivljen hrabrošću ovih dječaka.

‘Bilo me jako strah, nisam znao je li dijete živo’

‘Ne mogu shvatiti kako su oni super. Samo kad razmislite o tome da su bili u malenoj špilji više od dva tjedna, nisu vidjeli svoje mame… Nevjerojatno su snažni, to je zbilja nevjerojatno’, ispričao je spasilac Ivan Karadžić za BBC.

Upitan kako je on reagirao kada je prvi dječak krenuo prema njemu, odgovara da ga je bilo jako strah.

‘Bilo me jako strah. Kad sam ugledao ronioca i dijete, nije bilo sasvim jasno je li to žrtva ili živo dijete. Zato me bilo jako strah i nisam se dobro osjećao. No kada sam shvatio da je dječak živ, da diše i da je s njim sve u redu, to je bio jako dobar osjećaj’, rekao je Karadžić.