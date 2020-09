‘SPASIO SAM MU GLAVU, ZAUSTAVIO SAM IH’: Trump se hvali da je zaštitio saudijskog prijestolonasljednika kojeg optužuju za ubojstvo novinara

Kada ga je Bob Woodward upitao o tom ubojstvu, američki predsjednik isprva je htio skrenuti s teme. “Da, ali Iran ubija 36 ljudi svaki dan…”, rekao je

Donald Trump hvalio se da je “spasio glavu” prijestolonasljedniku Saudijske Arabije Mohammedu ben Salmanu kojeg američki Kongres optužuje za ubojstvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija, pokazuju izvatci iz intervjua što ga je američki predsjednik dao Bobu Woodwardu.

“Spasio sam mu glavu”, rekao je 22. siječnja republikanski milijarder Woodwardu koji je u utorak objavio svoju novu knjigu “Bijes”.

“Uspio sam postići da ga Kongres ostavi na miru. Uspio sam ih zaustaviti”, dodao je, prenosi u četvrtak informativni portal Business Insider.

Jamal Khashoggi, suradnik Washington Posta i kritičar saudijskog režima, ubijen je u listopadu 2018. u konzulatu svoje zemlje u Istanbulu, kamo je došao po dokument. Njegovo tijelo, isječeno u komadiće, nikada nije pronađeno.

Ubojstvo je gurnulo saudijsku monarhiju u tešku diplomatsku krizu i narušilo ugled princa s nadimkom “MBS” kojeg turski i američki dužnosnici optužuju da je njegov naručitelj.

Američki senatori, pa i u predsjednikovu republikanskom taboru, službeno su proglasili princa “odgovornim” za ubojstvo. No Donald Trump mu je uvijek davao potporu.

Kada ga je Bob Woodward upitao o tom ubojstvu, američki predsjednik isprva je htio skrenuti s teme. “Da, ali Iran ubija 36 ljudi svaki dan…”, rekao je, pokazuju izvatci objavljeni u četvrtak.

Pod pritiskom sugovornika na kraju je inzistirao na tome da je “MBS” zanijekao sve optužbe.

“Uvijek je govorio da to nije učinio. Svima i iskreno sretan sam što to kaže, nije nikada rekao da je to učinio”, rekao je Trump. r

“Vjerujete li da je to učinio?”, ponovno je upitao novinar.

“Ne, kaže da nije”, odgovorio je Donald Trump.

“Znam, ali vjerujete li mu doista?”

“Odlučno je rekao da nije to učinio”, zaključio je predsjednik Trup, a zatim je još jednom istaknuo da je Saudijska Arabija potrošila milijarde dolara kupujući američke proizvode, kako bi opravdao važnost očuvanja veza s tim saveznikom.