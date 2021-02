Da bi stvorio svoje cjepivo, tim iz Oxforda uzeo je virus prehlade koji pogađa čimpanze i konstruirao ga tako da ne izaziva infekciju kod ljudi. Zatim su ga dalje preinačili tako da je nosio genetske nacrte za dijelove koronavirusa. Oni bi se prenijeli u stanice u tijelu, koje bi zatim počele stvarati dijelove koronavirusa kako bi osposobile imunološki sustav ljudi da ih napada

Prije točno godinu dana, znanstvenici s britanskog Sveučilišta Oxford pokrenuli su zajednički poduhvat koji je trebao imati ogroman učinak na zdravlje svih na našoj planeti. Preciznije, 11. veljače 2020. godine tim znanstvenika, predvođen profesorom Andrewom Pollardom i profesoricom Sarah Gilbert, kojima je baza u Oxfordskom centru za cjepiva, odlučili su kombinirati svoje talente kako bi razvili i proizveli cjepivo koje će zaštiti ljudie od smrtononog novog koronavirusa koji se počeo širiti svijetom.

Godinu dana kasnije njihovo se cjepivo daje milijunima ljudi u Velikoj Britaniji, ali i u cijelom svijetu, a proteklog tjedna ga je snažno podržala i Svjetska zdravstvena organizacija. Šefica Odjela za imunizaciju, cjepiva i biologiju u WHO-u, profesorica Kate O’Brien, opisala je cjepivo kao ‘djelotvorno’ i ‘važno cjepivo za svijet’.

Uspjeh britanskih znanstvenika

Bilo je to nevjerojatno putovanje za ljude s Oxforda, posebice za Gilbert and Pollard, koji su radili neumorno kako bi proizveli njihovo jeftino cjepivo, koje se laku distribuira i braneći ga, strpljivo i pristojno od napada stručnjaka i političara.

Neki američki promatrači kritizirali su protokole testiranja ovog cjepiva, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron nedavno kazao kako je Oxford cjepivo ‘kvazi-neefektivno’ za starije od 65 godina. Ove tvrdnje je odbacio WHO dajući cjepivo čvrstu preporuku.

“Misli da stvarno trebamo da ljudi počnu davati pozitivne izjave o cjepivu kako bi se izgradilo povjerenje. Negativni komentari predstavljaju rizik koji bi mogao izigirati to povjerenje”, rekao je Pollard prošlog tjedna za Observer.

Kako navodi Guardian, razvijajući Covid cjepivo koje je lako transportirati i jeftino za primjenu, Oxford grupa ponovno je naglasila snagu britanske znanosti, što je već ojačano izvanrednim pokusom oporavka u zemlji koji je prošlog tjedna otkrio učinkovitost još jednog spasonosnog, anti-covid lijeka: Tocilizumab. Uz to, britanski genetičari pozvani su kako bi pomogli u otkrivanju potencijalno opasnih novih sojeva virusa – provodeći lavovski udio sekvenciranja varijanti virusa na cijelom planetu.

Kako je sve krenulo…

Kako navodi Guardian, britanski političari su možda zabušavali u nacionalnim Covid strategijama, ali britanski znanstvenici su uspjeli.

To je dijelom dokaz širine njihovog iskustva, na primjer, na Oxfordu, Sarah Gilbert je još prije nekoliko godina ranije osnovala vlastitu istraživačku skupinu o cjepivima i već je radila na ispitivanjima cjepiva protiv ebole, a kasnije i za nedavno nastalu Srednjeistočni respiratorni sindrom (Mers). Važno je da potonju uzrokuje koronavirus, ista vrsta virusa koji je odgovoran za Covid-19.

“Naučila sam kako dizajnirati cjepivo, izraditi ga, dobiti odobrenja za kliničko ispitivanje i pokrenuti to kliničko ispitivanje”, rekla je Sarah Gilbert za Observer prošlog tjedna.

Tada se krajem 2019. godine u Wuhanu, raširenoj prijestolnici središnje kineske provincije Hubei, pojavio novi koronavirus koji uzrokuje Covid-19, koji za mnoge može biti potencijalno smrtonosna respiratorna bolest, a početkom siječnja proširio se izvan Kine. Šangajski virolog profesor Zhang Yongzhen prvi je dekodirao genetsku strukturu virusa i svoje rezultate objavio na internetu. Sarah Gilbert i njezini kolege odmah su počeli raditi na cjepivu koristeći Zhangove podatke.

Međutim, ubrzo je postalo jasno da će novo izbijanje biti puno veće nego što su rani slučajevi sugerirali i da će biti potrebna mnogo veća ispitivanja cjepiva. Stoga je Sarah Gilbert potražila savjet od Andyja Pollarda, pedijatra i stručnjaka za vođenje velikih ispitivanja cjepiva.

‘Ubrzo je postalo očito da ćemo imati ogroman globalni problem’

“Obično radimo na vlastitim projektima”, rekao je Pollard. “Ali brzo smo shvatili da je to nešto s čime se treba uhvatiti velika ekipa. Tako smo okupili naše istraživačke skupine. ”

U ovom trenutku bolest još nije postala užas koji smo od tada vidjeli, dodao je Pollard. “Međutim, ubrzo je postalo očito da ćemo uskoro imati ogroman globalni problem, koji će transformirati čitav naš život za ostatak vremena koje ćemo biti na ovoj planeti.”

Da bi stvorio svoje cjepivo, tim iz Oxforda uzeo je virus prehlade koji zaražava čimpanze i konstruirao ga tako da ne izaziva infekciju kod ljudi. Zatim su ga dalje preinačili tako da je nosio genetske nacrte za dijelove koronavirusa. Oni bi se prenijeli u stanice u tijelu, koje bi zatim počele stvarati dijelove koronavirusa kako bi osposobile imunološki sustav ljudi da ih napada. Naoružani ovom tehnologijom, oksfordski su znanstvenici – koje je kasnije podržao farmaceutski gigant AstraZeneca – tada mogli proizvesti svoje cjepivo i započeti testiranje.

Najgori trenutak: Lažna vijest ih je skoro pokopala

U to je vrijeme znanstveni tim naišao na jedan od svojih najgorih trenutaka.

“Samo nekoliko dana nakon što smo započeli cijepljenje dobrovoljaca, web lokacija s lažnim vijestima izvijestila je da je prva osoba koju smo cijepili umrla”, rekao je Pollard. “Bila je to laž, naravno. Unatoč tome, osjećao sam veliku odgovornost, posebno za sve ljude u našem ispitivanju koje smo već cijepili. Morali smo brzo krenuti kako bismo ih razuvjerili – uz veliku pomoć medija koji su brzo razotkrili priču. ”

Zabrinjava antivakserski pokret, dodao je Pollard. “Brinem zbog onih koji nisu cijepljeni, kao i zbog zabune i zabrinutosti koju te tvrdnje uzrokuju kod drugih ljudi koji se tada možda neće zaštititi. To je definitivno pitanje i moramo se i dalje truditi objašnjavati znanstvenu sigurnost cjepiva i uvjeravati ljude”, kazao je.

Oxfordski tim na kraju je prikupio podatke iz svojih ispitivanja faze 3 i predstavio ih britanskim regulatorima koji su u prosincu dali konačno, potpuno odobrenje za svoje cjepivo.

“Bio je to naporan posao i još uvijek je, ali težak je posao raditi nešto što je zaista važno. Imamo ogroman broj ljudi koji su jako puno radili na ovome jako puno sati, dan za danom. To je jednostavno neumoljivo. Ali pomaže to što nas ima puno, i to radimo zajedno”, kazala je Sarah Gilbert.

‘Čini se da sada svi gledaju što radimo’

I kao što su istraživači napravili brze promjene u svojoj radnoj praksi za proizvodnju cjepiva, tako se i javno razumijevanje tog rada promijenilo, rekao je Pollard.

“Tek kad izađete iz ureda, shvatite da cijeli svijet zna o kliničkim ispitivanjima i izvješćima o sigurnosti cjepiva. Čini se da svi gledaju što radimo – što nije iskustvo koje sam ikad prije imao. Zaista je uvijek bilo prilično teško nagovoriti ljude da se zainteresiraju za moj rad”, kazao je Pollard.

Do 11. veljače Velika Britanija je cijepila više od 14 milijuna ljudi cjepivom Oxford, kao i verzijom Pfizer. To je zapanjujuća brojka, iako Sarah Gilbert osjeća da postoje i drugi aspekti odgovora koji su bili manje impresivni.

“Da, zaista je veselo vidjeti kako NHS daje cjepivo tolikom broju ljudi, ali nismo u potpunosti iskoristili svo znanje koje imamo o koronavirusima. Primjerice, još uvijek govorimo o opasnosti od zračnih virusa koji se šire u hotelima u karanteni. Od izbijanja Mersa u Južnoj Koreji 2015. godine poznato je da se koronavirusi šire zrakom. I da, ovaj se virus pojavio niotkuda. Ali isto tako već odavno znamo da će se bolest X, kako ju je nazvao WHO, u jednom trenutku pojaviti i početi širiti. Bili smo upozoreni. Ali opet nismo bili spremni”, kazala je Sarah Gilbert.

Optimisti: ‘Mogli bismo živjeti s Covid-19 kao i s drugim koronavirusima’

Što se tiče budućnosti koju će nam dati cjepiva, i Gilbert i Pollard su optimistični.

“Mogli bismo živjeti s Covid-19 kao i s drugim koronavirusima koji nas zaraze u djetinjstvu. Bio bih prilično sretan ako se u budućnosti samo prehladim s ovim virusom – sve dok zaustavljamo ljude koji umiru od njega. A cjepiva koja imamo mogu biti dovoljna da se to postigne. Međutim, ako se pokaže da je bolest sličnija gripi, možda ćemo morati redovito ažurirati cjepiva kako bismo održali imunitet u populaciji. To će biti ogroman problem ako to budemo morali činiti svake godine za sve dobne skupine. Međutim, mislim da postoji razumna šansa koja neće biti potrebna, a cjepivo će svake godine trebati samo najugroženiji, ono koje bi se u budućnosti moglo kombinirati s cjepivom protiv gripe”, smatra Pollard.

Sarah Gilbert složila se u tome da postoje dobre šanse da se život vrati u neku vrstu normalnosti u narednim mjesecima.

“Tijekom ljeta prošle godine uspjela sam s prijateljima otići u nekoliko šetnji selom. Stvarno sam uživala u tome. Sada se radujem što ću ovo ljeto moći učiniti puno više”, kazala je Gilbert.