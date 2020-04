ŠPANJOLSKI PREMIJER ŽELI PRODUŽENJE MJERA DO 10. SVIBNJA? ‘Trenutno nije moguće prijeći u novu fazu’

Španjolska s više od 20.000 preminulih ima najviše žrtava nakon Italije i SAD-a dok je sa 191.000 inficiranih osoba zemlja s najviše oboljelih u Europi. Više zaraženih ima samo SAD. Po podacima agencije AFP, pandemija novog koronavirusa ubila je preko 100.000 ljudi u Europi

Španjolski premijer Pedro Sánchez rekao je u subotu navečer kako će od parlamenta zatražiti novo produženje izvanrednog stanja zbog koronavirusa do 10. svibnja, što je treće produženje od izbijanja smrtonosnog virusa u Španjolskoj koji je odnio više od 100.000 života u Europi.

„Trenutno nije moguće ukinuti mjere kontrole kretanja stanovnika i prijeći u novu fazu otpuštanja mjera“, rekao je Sánchez u televizijskom obraćanju.

Španjolska s više od 20.000 preminulih ima najviše žrtava nakon Italije i SAD-a dok je sa 191.000 inficiranih osoba zemlja s najviše oboljelih u Europi. Više zaraženih ima samo SAD. Po podacima agencije AFP, pandemija novog koronavirusa ubila je preko 100.000 ljudi u Europi.

Izvanredno stanje proglašeno je 14. ožujka te se od tada 47 milijuna stanovnika nalazi u svojim stanovima i kućama te im je dopušten izlazak jedino u trgovine s hranom, ljekarne, bolnice, kioske, banke, benzinske postaje te kako bi prošetali psa. Na posao odlaze samo u oni u nužnim zanimanjima poput proizvodnje i distribucije hrane, struje i plina te radnici u industriji i građevini. Djeci je izlazak zabranjen.

Sánchez je rekao kako vlada razmatra mogućnost izlaska djece nakon 27. travnja.

„Ti izlasci će biti ograničeni i uvjetovani kako bi se izbjeglo širenje virusa“, rekao je. „Svjesni smo da mnoga djeca žive u teškim uvjetima, u stanovima od 40 metara kvadratnih, pa će oni moći nakratko izaći na zrak. Vidjet ćemo u nadolazećim danima kako ćemo to organizirati konzultirajući se sa zdravstvenim stručnjacima i vlastima u svih 17 autonomnih pokrajina“, dodao je.

Vlada smije produživati izvanrendno stanje na po petnaest dana uz odobrenje parlamenta, a oporba je dosad dva puta podržala produženje. Zadnji put je produženo do 26. travnja, no Sánchez je već bio najavio da će tražiti novo do sredine svibnja. Parlament bi o novom produženju trebao glasati idući tjedan.

Portugal namjerava ograničiti broj posjetitelja na plažama

Portugal bi mogao uvesti obvezno nošenje maski u javnom prijevozu te ograničiti kretanje na plažama tijekom ljeta u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, izjavio je u subotu premijer Antonio Costa.

Costa je u intervjuu novinama Expresso rekao kako se nada da će od svibnja moći olabaviti restrikcije vezane za škole, trgovine, restorane i mjesta kulture, no da će plan zahtijevati nova pravila kako bi ljudi bili sigurni.

Portugal je proglasio izvanredno stanje 18. ožujka a u četvrtak ga je produžio do 2. svibnja. Do tada će većina poduzeća i trgovina ostati zatvoreno, a slobodno kretanje stanovnika ostati ograničeno.

Costa je rekao kako će novi plan objaviti vjerojatno 30. travnja te bi se u njemu moglo naći ograničenje broja osoba koje će moći posjećivati plaže diljem Portugala. U ljetnim mjesecima su te pješčane plaže na obali Atlantskog oceana pune domaćih i stranih turista.

„Ovaj virus neće hibernirati tijekom ljeta“, istaknuo je Costa. „Masovna okupljanja neće biti dopuštena. Mjesne vlasti morat će poduzeti potrebne mjere kako bi smo mogli ići na plažu bez gužve“, dodao je.

U Portugalu je inficirano 19.685 stanovnika od čega ih je 687 preminulo, što je osjetno manje u odnosu na susjednu Španjolsku.

