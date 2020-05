ŠPANJOLSKE AVIOKOMPANIJE VRAĆAJU SE I U HRVATSKU: Od 1. srpnja letovi iz Madrida i Barcelone prema Dubrovniku i Splitu

Španjolska, jedna od najpogođenijih europskih zemalja koronavirusom, trenutno ima zatvorene granice

Španjolski zrakoplovni prijevoznici Iberia i Vueling izvijestili su u četvrtak kako će od 1. srpnja vratiti dio letova iz Madrida i Barcelone prema inozemnim odredištima, među kojima Dubrovniku i Splitu, nakon što su ti letovi bili obustavljeni zbog koronavirusa.

Od kada je u Španjolskoj proglašeno izvanredno stanje 14. ožujka Iberia održava samo inozemne letove prema Londonu i Parizu kako bi putnici u hitnim slučajevima mogli stići na svoja odredišta. Turistička putovanja su zabranjena, a granična policija provjerava dokumente i potvrde onih rijetkih inozemnih putnika na aerodromima.

No nakon što je španjolska vlada u ponedjeljak izvijestila kako će od 1. srpnja dopustiti dolazak stranih turista u zemlju, Iberia i Vueling su najavili postupno vraćanje svojih letova.

Uvode dodatne destinacije

U srpnju će Iberia imati let između Madrida i Dubrovnika, koji će biti jedna od 15 njenih inozemnih destinacija. U kolovozu će uvesti dodatnih 28 destinacija u Europi i na sjeveru Afrike.

„Kako bi se vratilo povjerenje klijenata nećemo naplaćivati penale za promjenu karata kupljenih od danas do 30. lipnja, za letove do 31. prosinca“, navela je Iberia u četvrtak u priopćenju objavljenom na svojoj internetskoj stranici.

Iberia je imala i letove između Madrida i Zagreba te Zadra no zasad je nepoznato što će biti s njima. Kompanija do objave ove vijesti nije odgovorila na upit.

Poslovanje Iberije će u srpnju i kolovozu biti na 21 posto kapaciteta u odnosu na ranije predviđeni ovog ljeta, a u slučaju povećane potražnje kapacitet bi se mogao povećati na 35 posto.

Preko Iberijine internetske stranice mogu se rezervirati i letovi između Madrida i Splita od 1. srpnja a putnike će prevoziti aviokompanija Vueling.

Iberia i Vueling, naime, imaju zajedničkog vlasnika, kompaniju International Airlines Group.

“Možemo potvrditi da ćemo od srpnja postepeno vraćati letove iz Barcelone prema Dubrovniku i Splitu”, rekao je Vuelingov glasnogovornik Xabier Martinez Serrano.

Letovi iz Španjolske prema drugim kontinentima do daljnjeg su obustavljeni. „Imamo u planu vratiti i duge letove prema udaljenim destinacijama kada situacija to dopusti i kada se ukinu karantena i ograničenja putovanja“, priopćila je Iberia.

U Španjolskoj još zatvorene granice

Španjolska, jedna od najpogođenijih europskih zemalja koronavirusom, trenutno ima zatvorene granice pa u zemlju smiju ulaziti samo strani prekogranični radnici, zrakoplovno osoblje, vozači kamiona, zdravstveni djelatnici te pacijenti naručeni na operacije ili osobe s potvrdom o nužnosti hitnog ulaska u Španjolsku.

Španjolska vlada kroz četiri faze (od 0 do 3) popušta mjere ograničenog kretanja stanovnika te pokušava dovesti zemlju u „novu normalu“ do kraja lipnja.

Najveći i najteže pogođeni gradovi covidom-19 Madrid i Barcelona nalaze se u fazi 1 a većina teritorija u fazi 2.

Iberia će od 1. srpnja povećati i broj domaćih letova u Španjolskoj jer sada njeni avioni lete iz Madrida samo prema Kanarskim i Balearskim otocima, Barceloni, Bilbau te sjevernim pokrajinama Asturiji i Galiciji.