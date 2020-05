ŠPANJOLSKA OČAJAVA: ‘Slike koje smo poslali u Europu su razorne. Zbog koronavirusa turisti će ići u Hrvatsku i Grčku’

‘Turisti koji nisu vlasnici kuća ove će godine radije ići u Grčku, Hrvatsku ili na sjever Afrike jer je trenutačno španjolski brend jako oštećen’

Dužnosnik gradske vlasti Barcelone zadužen za turizam Miquel Puig smatra kako je koronavirus naštetio Španjolskoj kao turističkom brendu pa će inozemni turisti ove godine odlaziti u Grčku, Hrvatsku i na sjever Afrike.

“Turisti koji imaju svoje kuće na Balearskim otocima i diljem katalonske obale doći će ovdje. No turisti koji nisu vlasnici kuća ove će godine radije ići u Grčku, Hrvatsku ili na sjever Afrike jer je trenutačno španjolski brend jako oštećen. To će trajati ove godine i nema dobrog rješenja”, izjavio je ekonomist Puig u razgovoru za španjolske internetske novine El Diario.

Razorne slike i negativna percepcija

Španjolska je među najpogođenijim zemljama koronavirusom gdje se inficiralo 235.400 stanovnika od čega ih se oporavilo 150.376, a preminulo 26.834. Katalonija s glavnim gradom Barcelonom posebno je ugrožena.

“Slike koje su otišle odavde u Europu su nažalost razorne. Slike liječnika koji se štite vrećama za smeće dok liječe oboljele od koronavirusa stvorile su izuzetno negativnu percepciju o španjolskom zdravstvenom sustavu. Bit će teško uvjeriti Europljane da dođu. Barcelona recimo ima dobar imidž, no sada na nju utječe narušeni brend Španjolske”, rekao je Puig.

“Stavite se u kožu jednog 65-godišnjeg gospodina iz Njemačke ili Švedske koji misli da je na jugu situacija sumnjiva. Trebat će mu jako puno da tu sliku makne iz glave. Jedna slika vrijedi više od tisuću riječi”, dodao je. Smatra kako je za spas turizma u kratkom roku potrebno uvjeriti strane turiste kako je Španjolska zdravstveno sigurno odredište.

Polako popuštanje mjera

U Barceloni, ali i diljem Španjolske, od 14. ožujka su zabranjena putovanja izvan provincija, a hoteli i putničke agencije su zatvoreni. Zbog zatvaranja stanovnika u stanove i strogih mjera karantene zaraza je prigušena, a proteklih tjedan dana je broj preminulih ispod 100. Španjolska vlada polako popušta mjere te je poručila kako će od srpnja smjeti dolaziti strani turisti budući da im trenutačno nije dopušten ulazak u zemlju.

“Turizam je najpogođeniji sektor. Kompletno je paraliziran. Turista više nema, a neće ih niti biti do nove obavijesti. U drugim sektorima, poput industrije, podnosi se situacija s koronavirusom. Odete u tvornicu pa vidite puno strojeva i malo radnika. Odvojeni su. Uredi su pak situaciju riješili radom od kuće. Tako da je turizam najpogođeniji”, rekao je Puig.

Turizam sudjeluje s 12 posto u BDP-u Španjolske. “No on sada ne ovisi o ekonomistima, poduzetnicima ili političarima, nego o liječnicima”, upozorava Puig.

Model ‘riblje konzerve’

“Španjolski turizam se temelji na modelu ‘riblje konzerve’. Kruzer je ‘riblja konzerva’. Šetalište La Rambla u Barceloni također. To su i plaže. Turizam se temelji na dovođenju ogromnog broja ljudu na mali prostor. Sretan si kada vidiš turiste iz Njemačke, Francuske, Italije, Rusije… No iz epidemiološkog kuta gledanja, to je nešto najgore”, dodao je.

Španjolsku je prošle godine posjetilo 83,7 milijuna turista, što je bila rekordna godina, pa su mnogi gradovi poput Barcelone bili zakrčeni. Dio lokalnog stanovništva, napose u centru, žalio se na pad kvalitete života među ostalim zbog buke tijekom noći i alkoholiziranosti gostiju. Vlasti Barcelone nemaju procjenu o dolasku turista ovog ljeta, no očekuju drastičan pad posjetitelja.

“Vidjet ćemo La Ramblu kakvu godinama nismo vidjeli. Ali cijena je previsoka. Ja bih volio urediti turizam da bude manje represivan prema gradu, ali ne uz ovakvu cijenu”, rekao je Puig.

Smatra da je potrebno promišljanje o turizmu. “Turizam je blagoslov. Pola Španjolske je spasio od siromaštva, počevši s Balearskim otocima. Ne treba ga stoga demonizirati. Druga stvar je što njime loše upravljamo. Potrebno je povećati poreze i plaće zaposlenika u turizmu. Nuditi bolji proizvod i zaračunavati više cijene”, poručio je Puig.

