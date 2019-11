ŠPANJOLSKA I DALJE U POLITIČKOJ BLOKADI: Na izvanrednim izborima vodi se mrtva trka

Nakon izvanrednih parlamentarnih izbora na kojima ni jedna stranka nije dobila dovoljno glasova za formiranje vlade, Španjolska je i dalje politički blokirana

Španjolska je i nakon izvanrednih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju ostala politički blokirana budući da ni jedna stranka, ali niti blok lijevih ili desnih stranaka, nije dobio dovoljno glasova za formiranje vlade, podatak je nakon 80 posto prebrojanih glasova. Španjolska socijalistička radnička stranka (PSOE) premijera Pedra Sáncheza osvojila je najviše glasova dobivši 122 zastupnika u parlamentu sa 350 mjesta. No za sastavljanje vlade potrebno je 176 zastupnika.

Španjolci su izašli na izbore jer je u travnju na redovnim izborima PSOE bio dobio 123 mjesta nakon čega nije uspio dobiti podršku ostalih stranaka za formiranje manjinske vlade, a nije uspio dogovoriti ni koaliciju sa srodnim lijevim Unidas Podemosom. Sada potencijalni lijevi blok stranaka – PSOE, Unidas Podemos i mali Más País – dobiva 160 zastupnika. Desni blok u kojem su konzervativna Narodna stranka, protuimigrantski Vox i stranka centra Građani dobiva 148 zastupnika.

Tri mogućnosti

Ostane li takva situacija do kraja prebrojavanja glasova, odnosno da ni jedan blok ne dođe do 176 zastupnika, Sánchez će moći sastaviti vladu jedino ako se njegov tradicionalni rival Narodna stranka suzdrži od glasovanja o vladi u parlamentu pa mu omogući manjinsku vladu. Narodna stranka, druga po broju glasova, dobila je 85 zastupnika.

Druga mogućnost je formiranje međusobne velike koalicije PSOE-a i Narodne stranke po uzoru na Njemačku. Takva vlada bi imala u parlamentu 207 zastupnika od 350. No obje stranke su uoči izbora poručile da u Španjolskoj neće biti velike koalicije socijalista i konzervativaca. Te dvije stranke se izmjenjuju na vlasti gotovo 40 godina. Ne uspije li Sánchez sastaviti vladu, tu će mogućnost dobiti Pablo Casado, čelnik Narodne stranke. No s obzirom da sa srodnim strankama ne dolazi do potrebnog broja od 176 zastupnika, a da nije izgledno da bi se PSOE suzdržao od glasovanja, ta je opcija također malo vjerojatna.

Treća mogućnost su novi izbori, no brojni birači su umorni što je pokazao manji odaziv nego u travnju. Ovo su bili četvrti parlamentarni izbori u posljednje četiri godine. Španjolci su osim parlamentarnih izbora u travnju, u svibnju izašli i na lokalne, regionalne te izbore za Europski parlament.