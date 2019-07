ŠOU U EU PARLAMENTU: Dižu masnu plaću, a svakom prilikom gaze po EU-u. Evo što su sad izveli

U Strasbourgu je danas konstituiran deveti saziv Europskog parlamenta, a tijekom izvođenja europske himne na početku sjednice, zastupnici Farageove stranke ‘Brexit’ okrenuli su leđa

Paralelno sa sastankom na vrhu europskih čelnika u Bruxellesu na kojemu se raspravlja o podjeli vodećih funkcija Europske unije, danas je u Strasbourgu konstituiran deveti saziv Europskog parlamenta, ali europarlamentarci u očekivanju dogovora iz Bruxellesa nisu birali njegova predsjednika.

Europski čelnici okupili su se u nedjelju navečer na summitu Europskog vijeća kako bi nakon europskih izbora održanih potkraj svibnja raspravili podjelu vodećih funkcija u EU-u, predsjednika Europske komisije, predsjednika Europskog parlamenta, predsjednika Europskog vijeća, visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku te čelnika Europske središnje banke, no dogovor nije postignut te se razgovori nastavljeni danas.

Zato su europarlamentarci, suprotno dosadašnjim običajima, izbor predsjednika EP-a odgodili za drugi dan plenarne sjednice. Konstitutivnu sjednicu 9. saziva EP-a otvorio je predsjednik na odlasku Antonio Tajani i najavio da će se glasovanje za izbor novog predsjednika Parlamenta održati u srijedu. Danas je tek određeno osmero zastupnika koji će brojiti glasove. “U srijedu ujutro ćemo odabrati predsjednika EP-a. Rok za podnošenje kandidatura ističe večeras u 22 sata”, rekao je Tajani. Kandidate predlažu klubovi zastupnika ili 38 europarlamentaraca.

Okrenuli leđa tijekom himne

Sjednica je počela izvođenjem “Ode radosti”, himne Europske unije, a Tajani je neke zastupnike morao podsjetiti da ustanu tijekom intoniranja himne jer je to “izraz poštovanja”. Čak 29 izabranih zastupnika stranke “Brexit” Nigela Faragea prisegnulo je u Europskom parlamentu u Strasbourgu, no pritom su tijekom izvođenja europske himne okrenuli leđa, prenosi The Sun.

Predsjedniku parlamenta Tajaniju to se nije nikako svidjelo pa im je rekao: “Stojite za himnu druge zemlje.” Farage je jutros u šali rekao kako ima osjećaj da bi njegovi zastupnici još uvijek mogli biti ovdje 1. studenoga, na dan kada bi Velika Britanija trebala napustiti Europsku uniju. “Nismo ovdje da radimo štetu, samo da budemo veselo prkosni, da se zauzmemo za britanski narod koji očito želi otići”, rekao je.

Podijeljeni zastupnici i klubovi

Mogućnost da uslijed izostanka dogovora na summitu parlament dodatno odgađa izbor svog predsjednika podijelila je zastupnike i njihove klubove te mnogi zagovaraju da se pristupi glasovanju bez obzira na to što je mjesto predsjednika EP-a dio “paketa funkcija” o kojem se dogovara u Bruxellesu.

Alan Kečkeš, politički savjetnik Zelenih, tumači kako njegova grupacija ostaje pri podršci modelu spitzenkandidata po kojem čelno mjesto Komisije treba pripasti izbornom pobjedniku i kandidatu kojega su oni istaknuli, no da Zeleni “smatraju i kako je Europski parlament neovisna institucija te sama mora odlučivati o svom predsjedniku”.

“To je jedina institucija EU-a koju izravno biraju građani te odluku o njenom čelniku prepustiti Europskom vijeću vodi u demokratski deficit”, rekao je Kečkeš za Hinu te ocijenio kako socijaldemokrati i liberali ustraju na podjeli funkcija u paketu jer im, po najavama, nosi nesrazmjerno veliki utjecaj u odnosu na izborni rezultat. Napominje kako su Zeleni, za razliku od njih, svoja očekivanja formulirali programskim zahtjevima.

Pučani, kao relativni izborni pobjednici, također ustraju na poštivanju modela spitzenkandidata, a ideju o glasovanju za predsjednika EP-a mimo Europskog vijeća ne odbacuju, rekli su za Hinu iz EPP-a i dodali da Weber još uvijek uživa punu podršku svih za čelno mjesto Komisije njihovih zastupnika.

Loše iskustvo s pučanima

Biljana Borzan, novoizabrana potpredsjednica kluba socijaldemokrata (S&D), za Hinu je rekla da je njihov stav da se “funkcije rješavaju u paketu zbog lošeg iskustva s pučanima”, referirajući se na situaciju oko izbora Antonija Tajanija kada, smatraju socijalisti, nije ispoštovan dogovor o podjeli funkcija. Ocjenjuje da je dio problema u tome što pučani ustraju na Manfredu Weberu kojeg “kao lošeg kandidata sada guraju od jedne do druge funkcije”. “Moguće je da se dogodi presedan i Europski parlament na prvoj plenarnoj sjednici ostane bez predsjednika”, rekla je Borzan.

Novoizabrani zastupnik Valter Flego (IDS) kaže da liberali iz grupe “Obnovimo Europu” načelno ne odbacuju glasovanje o predsjedniku parlamenta bez obzira na summit u Bruxellesu. “Očekujem dogovor u Bruxellesu, no ako ga ne ne bude kasnije popodne ćemo razmotriti i tu mogućnost”, rekao je Flego.

Hrvatski zastupnici u EP-u

Deveti saziv Europskog parlamenta rad, kao i u prethodnom sazivu, počinje sa 751 zastupnikom, a njihov će se broj smanjiti na 705 nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije. Hrvatska u devetom sazivu Europskog parlamenta za sada ima, kao i u osmom, 11 zastupničkih mjesta, a po odlasku britanskih zastupnika hrvatskim europarlamentarcima će se pridružiti i dvanaesta zastupnica, Romana Jerković iz SDP-a. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) ima kao i u prethodnom sazivu četvero zastupnika, Dubravku Šuicu, Željanu Zovko, kojima je ovo treći odnosno drugi mandat, te Karla Resslera i Tomislava Sokola kojima je ovo prvi europarlamentarni mandat.

SDP je u devetom sazivu povećao broj svojih zastupnika te se u EP vraćaju Biljana Borzan i Tonino Picula, a pridružuju im se Predrag Matić i, naknadno, Romana Jerković. IDS je u prethodnom sazivu imao jednog zastupnika, Ivana Jakovčića, a u novom će ga zamijeniti Valter Flego. U redovima Europskih konzervativca i reformista ostala je Ruža Tomašić iz Hrvatske konzervativne stranke izabarana na listi Hrvatskih suverenista.

Odlaskom Davora Škrleca koji je u Europski parlament došao s liste Oraha, Hrvatska više nema zastupnika u grupaciji Zelenih čiji će utjecaj, s obzirom na dobre izborne rezultate, u novom sazivu biti snažniji. Suprotno od prošlog saziva u kojem su svi hrvatski zastupnici bili raspoređeni po zastupničkim klubovima, u devetom sazivu Hrvatska će imati dvojicu neovisnih zastupnika, Mislava Kolakušića i Ivana Vilibora Sinčića iz Živog zida.

Prosvjed zagovornika katalonske neovisnosti

Za osnivanje kluba zastupnika u Europskom parlamentu potrebno je najmanje 25 zastupnika iz najmanje jedne četvrtine država članica, odnosno najmanje sedam članica da se zastupnički klubovi mogu osnivati i kasnije tijekom mandata Parlamenta. Iako je na otvaranju prve sjednice EP-a Tajani naglasio da će biti posvećena jedino pitanju izbora novog predsjednika, neki su zastupnici, uz slike bivšeg čelnika Katalonije Carlesa Puigdemonta, prosvjedovali što u “dom demokracije” ne mogu ući neki izabrani parlamentarci. Istodobno je pred zgradom parlamenta prosvjedovalo više stotina zagovornika katalonske neovisnosti.

“Tri zastupnika ne mogu ući u ovu vijećnicu i ne mogu zastupati svoje birače. Potrebno je poštovati demokraciju i ljudska prava. Potrebno je poštovati glasače iz Katalonije jer će u protivnom će vjerodostojnost ovog doma biti potkopana”, intervenirao je jedan od zastupnika. Iako izabran za zastupnika u EP-u, Puigdemont ne može ući u Europski parlament sve dok ne ode u Madrid i položi prisegu s rukom na španjolskom Ustavu, ali bi tada bio uhićen. Bivši predsjednik Katalonije, naime, trenutačno živi u egzilu u Belgiji. U EP tako ne mogu ni Toni Comin, također u egzilu, ni Oriol Junqueras koji je u zatvoru.