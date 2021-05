ŠOU NA SUĐENJU ZEMUNCIMA: Bivšeg prijatelja pokušao likvidirati u Zagrebu, a sada se našli oči u oči

Zver nije želio optužiti bivšeg prijatelja kojeg se tereti da ga je pokušao ubiti, ali niti propustiti da od suđenja napravi šou

Zloglasni pripadnik nekada moćnog “zemunskog klana” Sretko Kalinić danas je odbio svjedočiti u postupku koji se pred Višim sudom u Beogradu vodi protiv njegovog bivšeg prijatelja Miloša Simovića, tvrdeći da mu je načelnik službe osiguranje zatvora Zabela u kom obojica služe maksimalne kazne zatvora zabranio da svjedoči.

‘IMALA JE SVE ŠTO TREBA DA RAZBIJE NAJMOĆNIJI MAFIJAŠKI KLAN NA BALKANU’: Koja je uloga fatalne Ane u raskolu ‘zemunaca’?

„Zabranjeno mi je pričati, ne zanima me ovaj predmet. Zabranjeno mi je teretiti Miloša Simovića, ali ne bih ga teretio ni da mi načelnik to nije zabranio. Ja sam na silu obučen i doveden ovdje, obukli su mi tuđu uniformu, sad ću sav osipati“ govorio je Kalinić, prenosi Krurir. Čitavo vrijeme Kalinić je ušutkavao Simovičćevog odvjetnika, šefa zatvorskog osiguranja nazivao pogrdnim imenima. Simović je za to vrijeme slao poljupce sinu i rođakinji te podizao uniformu da se pohvali mišićima.

BALKANSKI KRIMINALCI VOLE HRVATSKE PUTOVNICE: Legija je putovao s njom, Zver ju je ‘masno’ platio, a imao ju je i zloglasni narkobos

Simoviću se sudi zbog sumnje da je 2010. godine u Zagrebu pokušao ubiti Kalinića dok su se zajedno skrivali. Bivši prijatelji danas su se nakon dugo godina našli oči u oči u sudnici, a između njega i Simoća stajala su 7 stražara, a Kalinić je u sudnicu uveden vezanih ruku i nogu.