ŠOK U FRANCUSKOJ: Muškarac koji je pokušao zapaliti džamiju pa upucao dvojicu, bio je kandidat desničarske stranke Marine Le Pen

Francuska policija uhitila je bivšeg kandidata Nacionalne fronte, inače desničarske stranke. Claude Sinke (84) uhićen je ispred svoje kuće u selu Saint-Martin-de-Seignanx zbog pokušaja spaljivanja džamije i pucanja na dva muslimanska muškarca, javlja Daily Mail. Trenutno se nalazi u pritvoru u francuskom gradu Bayonneu.

Sinkea terete s dvije optužbe za pokušaj ubojstva, rekli su lokalni tužitelji. Naime, 84-godišnjak došao je pred džamiju s namjerom da ju zapali. No, planove su mu poremetila dva muškarca u dobi od 74 i 78 godina pa je u njih pucao i nakon toga pobjegao. Dok je bježao s mjesta nesreće, osumnjičeni je zapalio automobil. Dvojica ozlijeđenih muškaraca su odvedeni u obližnju bolnicu, a liječnici su rekli da se nalaze u stabilnom stanju, ali da je situacija ozbiljna.

Sinke je bio kandidat nacionalističke stranke Front National na čelu s kontroverznom političarkom Marine Le Pen na regionalnim izborima 2015. godine. Sinke, koji je u mladosti bio na vojnoj akademiji, osvojio je 17,45 posto glasova u prvom krugu glasovanja prije nego je ispao iz utrke.

Izvor iz istrage kazao je medijima da je Sinke pokušao spaliti vrata džamije kada su ga dva muškarca zatekla, a on je na to odgovorio pucnjavom. U džamiji je za to vrijeme bilo puno ljudi i vrlo brzo se proširila panika. Vjeruje se da je 84-godišnjak jako zastupao ekstremno desne stavove. U svom naumu da zapali džamiju koristio je dvije plinske boce i limenku punu benzina koji su kasnije pronađeno na mjesto događaja.

U jeku incidenta, ministar unutarnjih poslova Francuske Christophe Castaner muslimanskoj zajednici je izrazio solidarnost i podršku.