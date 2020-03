SOČNO PRIZNANJE BILLA CLINTONA: ‘Oralni seks s Monicom Lewinsky smanjio mi je stres. Bilo mi je lakše nositi se s poslom…’

Nova dokumentarna serija ‘Hillary’ otkriva šokantno priznanje bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona o svojoj aferi s Monicom Lewinsky

U petak će se na popularnom streaming servisu Hulu početi emitirati dokumetarna serija “Hillary” o životu Hillary Clinton, bivše američke prve dame. Jedna od pikanterija će svakako biti i afera koja je obilježila kraj prošlog stoljeća kada je njen suprug, predsjednik Bill Clinton priznao da ju je varao s pripravnicom iz Bijele Kuće, Monicom Lewinski.

Skrenula mu pažnju s pritiska

Još sočnije je njegovo priznanje u kojem je ustvrdio kako mu je ljubovanje s Monicom bila jedna od stvari koje je radio kako bi se lakše nosio s anksioznošću. U seriji je priznao kako je u vrijeme kad je upoznao Lewinski, na nju gledao kao na osobu koja mu može skrenuti pažnju s pritiska, piše Daily Mail.

Sama afera u javnost je procurila još 1998. Odgovarajući na optužbe medija, Clinton je izjavio kako nije imao odnose s Lewinski. No, nakon što je postalo očito da je lagao poroti, Clinton je u prosincu te godine opozvan u Zastupničkom domu Kongresa, no odradio je svoj mandat do kraja, jer ga je Senat oslobodio.

Priznanje i isprike

Niti svojoj supruzi Hillary nije priznao aferu, a ona mu je povjerovala. Na kraju se ipak predomislio i u intervjuu objasnio kako je to izgledalo. Nakon izbijanja skandala, Clintoni su otišli na odmor, a kada su se vratili, Hillary ga je podržala.

Bivši američki predsjednik posljednji je put o ovoj aferi govorio prije dvije godine, kada je rekao da Monici Lewinsky ne duguje ispriku. To mu se na kraju obilo o glavu. Na kraju joj je uputio ispriku i rekao da se osjećao grozno jer je njen život bio obilježen tom aferom.