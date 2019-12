SOCIOLOG IZ MOSTARA O IZBORIMA U HRVATSKOJ: ‘Ne vidim nekoga poput Mesića koji će ovdašnjim Hrvatima reći da je BiH njihova domovina’

‘Ne vjerujem da bi se i od Milanovića mogao očekivati obrat prema ‘mesićevskom’ odnosu koji karakterizira poruka Hrvatima u BiH da je BiH njihova domovina i da rješenje svojih problema moraju tražiti u Sarajevu, nikako i u Zagrebu’, kazao je Slavo Kukić, akademik iz Mostara

Kampanja za predsjedničke izbore u Hrvatskoj sa zanimanjem se prati i u Bosni i Hercegovini, a s obzirom na veliki birački rezervoar tamošnjih Hrvata koji imaju pravo glasa i većini ovdašnjih predsjedničkih kandidata BiH je jedna od glavnih predizbornih tema.

O predizbornom sučeljavanju svih jedanaestero kandidata na HRT-u u utorak navečer, ali i kampanji općenito, za Radio Sarajevo govorio je akademik Slavo Kukić, sociolog i profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

‘Ne vidim mogućnost promjene politike prema BiH’

“Da u takvoj masi kandidata, a na prvom predstavljanju ih je bilo 11 – i to od krajnje ljevice do krajnje desnice – može biti svakakvih stavova, pa i kad je odnos prema BiH posrijedi, moglo se očekivati i prije predstavljanja. Nema, potom, dvojbi da nam neki od tih stavova gode uhu, kao što nema dvojbi da se normalan čovjek u odnosu na neke može samo gnušati. No, ako je temeljem istraživanja javnog mnijenja Hrvatske suditi, iz bosanskohercegovačke perspektive težinu mogu imati samo troje među njima – gospođa Grabar Kitarović, te gospoda Škoro i Milanović”, kazao je Kukić.

Na temelju onoga što je vidio i čuo u kampanji za predsjedničke izbore u Hrvatskoj, Kukić ne očekuje bitnije promjene u politici spram BiH.

“Osobno ne vidim mogućnost značajnije promjene politike budućeg hrvatskog predsjednika prema BiH u odnosu na politiku koju imamo danas. Uostalom, da bi politika gospođe Grabar Kitarović mogla biti politika kontinuiteta, izvjesno je i iz njezinih odgovora tijekom sučeljavanja. S druge strane, značajniju promjenu ne prepoznajem ni u nastupanju gospodina Škore. Istina, u vezi s njim se nema dovoljno iskustva, moguće je da je svoju predizbornu kampanju prilagođavao uhu prosječnog hrvatskog građanina s desnog političkog spektra”, ustvrdio je Kukić.

‘Eventualna promjena u slučaju izbora Milanovića, ali…’

Na pitanje što BiH može očekivati u slučaju pobjede nekog od tih triju kandidata, Kukić je kazao kako ne očekuje obrat prema onakvom odnosu kakav je prema BiH imao bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.

“Moguće je da sutra ta politika doživi i izvjesnu evoluciju, ali ne vjerujem da to može biti evolucija u tretiranju BiH kao suverene susjedne zemlje s kojom treba graditi dobrosusjedske odnose i ne petljati se u njene unutarnje stvari. Ako bi se, eventualno, kakva promjena i mogla očekivati to bi moglo biti u slučaju izbora Zorana Milanovića. No, i iskustvo s njim iz vremena njegova premijerskog mandata tjera na oprez. I ne vjerujem da bi se i od njega mogao očekivati obrat prema “mesićevskom” odnosu, koji karakterizira poruka Hrvatima u BiH da je BiH njihova domovina i da rješenje svojih problema moraju tražiti u Sarajevu, nikako i u Zagrebu”, zaključio je Kukić.

