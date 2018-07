SNIMLJEN TRENUTAK PRONALASKA DJEČAKA U TAJLANDSKOJ SPILJI: Mogli bi biti zarobljeni još mjesecima: ‘Gladni smo, možemo li sada izaći…’

Dječake i njihovog trenera pronašli su jučer ronioci, nakon što devet dana nitko nije znao gdje su. Spasioci se sada bore s rastućom vodom i pokušavaju zarobljenoj skupini donijeti sve potrepštine. Postoji mogućnost da će im morati donositi hranu tijekom idućih nekoliko mjeseci.

Dvanaest dječaka i njihov nogometni trener koji su zarobljeni u spilji na Tajlandu su živi, a nakon devet dana su pronađeni jučer. Unatoč tome, vojska kaže da bi u toj spilji mogli biti zarobljeni još dugo. Ili će morati izroniti na površinu, ili će morati čekati i mjesecima da se voda nastala poplavom povuče prije nego što budu mogli izaći van, javlja BBC.

Pokušali omogućiti kontakt dječaka s roditeljima

Dječake i njihovog trenera pronašli su jučer ronioci, nakon što devet dana nitko nije znao gdje su. Spasioci se sada bore s rastućom vodom i pokušavaju zarobljenoj skupini donijeti sve potrepštine. Postoji mogućnost da će im morati donositi hranu tijekom idućih nekoliko mjeseci. Postojala je ideja i da se na neki način instalira struja i telefon u spilji kako bi dječaci mogli razgovarati s roditeljima. Dječaci u dobi od 11 do 16 godina i njihov 25-godišnji trener lokalne momčadi posjetili su pećinu nakon treninga prošle subote. Od tada nisu viđeni, no njihovi bicikli su pronađeni na ulazu u kompleks. Svi su na sigurnom no misija nije završena. Vjeruje se da se nakon obilne kiše podignula razina vode unutar špilje i blokirala im izlaz.

Odgovorili im da su svi još tamo i da su jako gladni

Spasiocima je najveći problem izbacivanje vode iz spilje. Guverner je najavio da će u međuvremenu poslati liječnike i medicinske sestre da provjere zdravstveno stanje dječaka i trenera. Na društvenim je mrežama objavljena i video snimka prvog kontakta spasioca s dječacima.

Uz svjetlost baklji, spasioci su dječake vidjeli kako sjede iznad vode. Odgovorili su im da su svi tamo i da su vrlo gladni. Pitali su spasioce koliko su dugo tamo zarobljeni i mogu li sada izaći, no oni su im odgovorili da moraju čekati i da će netko doći po njih. Jedan im je dječak tužno odgovorio ‘Vidimo se sutra’.