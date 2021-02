SNIMKE OTKRIVAJU RAZMJERE ERUPCIJE NAJVEĆEG VULKANA EUROPE: ‘Ova je bila najgora koju sam ikad vidio; a nagledao sam ih se’

Talijanska Etna, europski najveći i najaktivniji vulkan, eruptirao je u ponedjeljak te izbacio velike količine pepela u zrak i uzrokovao zatvaranje zračne luke u Cataniji, na istočnoj obali Sicilije.

Oko 130 lančanih podrhtavanja zemlje aktivirali su vulkan u ponedjeljak, izvijestio je talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju, s potresima magnitude 4.0. Nema informacija o ozlijeđenima.

ERUPTIRAO NAJVEĆI VULKAN U EUROPI: Probudila se Etna, zatvorena zračna luka u Cataniji

“Ovo je jedna od najstrašnijih erupcija Etne koje sam ikada vidio, a vidio sam ih dosta“, napisao je jedan Sicilijanac uz video.

Piroklastični materijal Etna je izbacivala više od sto metara u vis, a u međuvremenu pepeo je zasuo veći dio provincije Catania.

„Nikada nisam vidio erupciju s tako velikim i niskim kraterom“, poručuje drugi Sicilijanac. Dodaje se i kako je lapil, sitniji vuklanski materijal pokrio cijelu obalu Sicilije južno od vulkana.

