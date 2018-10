SNIMKA S FEJSA PODIGLA SRBIJU NA NOGE: ‘Liječnici odbijaju primiti dijete pod temperaturom s teškim dijagnozama!’

‘Liječnici odbijaju primiti dijete pod temperaturom s teškom dijagnozom i kažu da je takva procedura’, optužila je jedna majka iz Kragujevca liječnike u tamošnjem Domu zdravlja. Snimke svega je objavila na Fejsu i javnost podigla na noge

Nesvakidašnji incident dogodio se u petak na kragujevačkoj pedijatriji, kada je majka bolesne djevojčice počela snimati zaposlene, tvrdeći da su joj odbili pregledati dijete. Snimku je objavila na Facebooku i njime i svojim tvrdnjama podigla javnost na noge.

“Liječnici odbijaju primiti dijete pod temperaturom s teškim dijagnozama i kažu da je takva procedura. Dijete nije pregledano jer nije pacijent liječnika kod kojeg smo došli”, napisala je na Facebooku Violeta Cvetković, majka bolesne djevojčice, i priložila snimak iz Doma zdravlja u Kragujevcu.

Violeta je za Blic ispričala da je svoju kći Ružicu staru 20 mjeseci dovela “s temperaturom većom od 39 stupenjava”. Međutim, u to vrijeme njen izabrani liječnik nije bio tu, jer radi u drugoj smjeni.

Kako je sve počelo?

“Prije tri dana sam dovela dijete kod dr. Dragana Vukajlovića koji je njen izabrani liječnik. Dao je terapiju, ali nije joj bilo bolje. Zato sam jutros došla s bolesnim djetetom ponovno. On nije radio, čekala sam da se završi pauza, i onda sam otišla kod doktorice Nade Ilić, koja je ranije bila njen liječnik. Ona je nije htjela primiti, jer je bila zauzeta”, tvrdi majka.

U međuvremenu je odbila pomoć dr. Bobana Čupića, jer smatra da nije stručan. Istovremeno, željela je dr. Ilić jer poznaje njeno dijete, a kaže da ju je zamijenila novim liječnikom samo zato što je često bila na bolovanju.

Kada je dr. Ilić odbila pregledati dijete, odvela ju je kod načelnice gdje jemajka sve počela snimati.

Na kraju je otišla privatnom liječniku i kaže kao nezaposlena majka platila pregled.

Druga strana ‘medalje’

U Domu zdravlja, pak, tvrde drugo. Ističu da je dijete pregledano, a da je majka iz nekog svog razloga “uznemirila druge pacijente, i da je vrijeđala liječnike i snimala po ambulanti bez dozvole”.

Glasnogovornica Doma zdravlja Danijela Petrović kaže da “majka dovela dijete u prijepodnevnu smjenu, kad ne radi njen liječnik”.

“Svako dijete s temperaturom se odmah prima i pregleda se hitno. Zato je njenu kćer pregledao dr Boban Čupić. Dodijelio je terapiju i sve je bilo u redu. Dokazi za to postoje u zdravstvenoj evidenciji, u kartonu pacijenta. Međutim, ona je onda htjela da je pregleda i doktorica Nada Ilić. I kada je ona to odbila, jer to nema nikakvog smisla, ta žena je počela praviti kaos”, tvrde iz Doma zdravlja.

Petrović kaže da je majka bacala pečate po ordinaciji, vikala, vrijeđala, prijetila i snimala, te da su svi bili u čudu.

U Domu zdravlja također navode kako će zbog neovlaštenog snimanja i objavljivanja bez suglasnosti podnijeti kaznenu prijavu protiv majke, a isto će učiniti i liječnice.

U međuvremenu, tamošnje nadležno ministarstvo traži unutarnji nadzor.