SNIMKA KATAKLIZME U BEJRUTU IZ NOVOGA KUTA: Evo kako je udarni val eksplozije razorio čitav grad

Gotovo tjedan dana nakon stravične eksplozije u Bejrutu, na društvenim mrežama se pojavljuju nove snimke tog katastrofalnog događaja. Podsjetimo, u eksploziji 2750 tona nepravilno uskladištenog amonijevog nitrata, poginulo je najmanje 158, a ranjeno više od 6000 ljudi. Oko 300.000 žitelja Bejruta ostalo je bez krova nad glavom, a uništena je cijela luka, skladište žita koje je pokrivalo 85 posto potreba Libanona te brojni poslovni i javni objekti te spomenici kulture.

PRIZORI UNIŠTENJA: Kataklizmična eksplozija uništila je Bejrut. Ovo su slike prije i poslije zasrašujuće detonacije

Eksplozija koja je stvorila krater promjera nekoliko desetaka metara te izazvala potres jačine 3,3 stupnja po Richteru, osjetila se i na 240 kilometara udaljenom Cipru. Kataklizmički razmjeri tog događaja vidljivi su na videu u trajanju od 27 sekundi koji je u ponedjeljak osvanuo na Twitteru.

Never before seen footage shows the shocking moment Beirut explosion shatters buildings pic.twitter.com/60IqDvYNua

— The Sun (@TheSun) August 10, 2020