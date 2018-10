SNAŽNO UPOZORENJE ČELNIKA EUROPSKE KOMISIJE: Jucker upozorava na mogućnost rata na Balkanu

Ključni čovjek Europske komisije rekao je kako svi granični sporovi moraju biti riješeni prije pristupanja kako se ne bi u EU uvozila nestabilnost

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je u petak u Beču na rizik od izbijanja rata na Balkanu ako Europska unija dopusti da se ugase nade u pristupanje zemalja iz te regije u Uniju.

Najranije 2025. godina

“Ako uskratimo Balkanu perspektivu članstva (…), ondje ćemo doživjeti ono što smo već doživjeli 1990-ih, i to nesumnjivo prije nego kasnije”, rekao je.

Naglasio je, međutim, da je put do punopravnog članstva zemalja zapadnog Balkana u EU-u “još dug” jer je njihov napredak još “nedovoljan” zbog čega se o tome ne može govoriti najranije “prije 2025.”. No EU se mora “intenzivno baviti” Balkanom i ne dopustiti da se rodi ideja da “ne mislimo ozbiljno kada je riječ o perspektivi članstva”, s obzirom na to da neke države članice ne skrivaju svoju rezerviranost, naglasio je.

‘Svi granični sporovi moraju biti riješeni prije pristupanja’

“Tlo je još plodno” za ratne sukobe u toj regiji, ocijenio je.

Juncker se zauzeo za to da EU predloži zemljama zapadnog Balkana uspostavu “ekonomskog prostora u kojem bi se mogle razvijati, jednim dijelom, na isti način kao kada jednog dana budu članice” EU-a.

Naglasio je također da “svi granični sporovi moraju biti riješeni prije pristupanja” kako se u “EU ne bi uvozila nestabilnost s Balkana”: EU je počeo pregovore o pristupanju sa Srbijom i Crnom Gorom, dok su Albanija i Makedonija za sada samo kandidati za članstvo, a BiH i Kosovo tek teže tom statusu. Juncker je održao govor u austrijskom parlamentu tijekom posjeta Beču u povodu proslave 100. godišnjice osnivanja Republike Austrije u studenome 1918. godine.

Dogovor o brexitu u studenom

Osvrnuvši se na brexit, Juncker je rekao da je u potpunosti posvećen tome da pregovori o razdruživanju s Velikom Britanijom budu uspješni i izrazio nadu da će u studenom biti postignut dogovor.

“Pregovori nisu laki jer (…) dobivamo različite signale iz Londona”, rekao je.

“Na razini britanskog kabineta postoji polifonija i mi pokušavamo uskladiti tonove… da postanu melodija”, rekao je.

Kazao je kako se nada da će Europsko vijeće kasnije ovaj mjesec postići “dovoljan napredak” kako bi pregovori mogli biti zaključeni u studenom.

Juncker je također pozvao države članice da ukinu odlučivanje konsenzusom i više odluka donose kvalificiranom većinom kako bi osnažili ulogu EU-a u svijetu.

“Zaključali smo se u mračnoj sobi jednoglasnosti”, rekao je.