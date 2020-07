SNAŽAN POTRES UZDRMAO OKOLICU MOSTARA I VELIK DIO DALMACIJE: ‘Baš je pošteno zatreslo; Osjetilo se i to dobro…’

Potres jakosti 4,2 stupnja prema Richterovoj ljestvici pogodio je u utorak oko 11.45 sati jugozapad Bosne i Hercegovine. Epicentar je bio na 76 kilometara jugozapadno od Sarajeva, 69 kilometara sjeverno od Dubrovnika, javlja EMSC.

Najbliže mjesto epicentru potresa je Blagaj, udaljen samo jedan kilometar, a potres se osjetio i u 13 kilometara udaljenom Mostaru i duž Jadranske obale. Potres je nastao na dubini od 10 kilometara.

“Ovaj se osjetio i bio je glasan”, jedan je od komentara na EMSC-u.

“Mostar baš zatreslo pošteno”, piše drugi stanovnik.

“Osjetilo se i to dobro… sreća, kratko trajao…”, objavljeno je među svjedočanstvima na EMSC-u.

M4.2 #earthquake (#zemljotres) strikes 13 km SE of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/BbXINKyJpf

