SNAŽAN POTRES POGODIO SREDIŠNJU ITALIJI: ‘Kuća mi se tresla’; Stanovnici Ancone tvrde da se osjetio i na jadranskoj obali

Jak potres magnuitude 4.1 po Richteru oko 10 sati u subotu pogodio je središnju Italiju, javlja Euromediteranski seizmološki centar (EMSC). Epicentar potresa bio je u gušće naseljenom području brdsko-planinskog dijela središnjih Apenina, 32 km sjeverno od Perugie.

Građani su na stranicama EMSC-a pisali da je podrhtavanje trajalo kratko.

“Kuća mi se tresla oko 2 sekunde” jedan je od komentara. Zasad nema izvještaja o materijalnoj šteti, ali na društvenim mrežama se javljaju stanovnici Ancone, koji su ga također osjetili.

Felt #earthquake (#terremoto) M4.1 strikes 32 km N of #Perugia (#Italy) 7 min ago. Please report to: https://t.co/f4pbsaY7db pic.twitter.com/ap4AkDIomf

— EMSC (@LastQuake) May 15, 2021