SNAŽAN POTRES POGODIO PAPUU NOVU GVINEJU: ‘Izazvao je paniku no nema izvješća o šteti niti o žrtvama’

Potres je izazvao paniku no nema izvješća o šteti niti o žrtvama

Potres magnitude 7,4 po Richteru pogodio je Papuu Novu Gvineju u ponedjeljak ujutro, no zasad nema podataka o žrtvama, priopćila je seizmološka služba. Potres se dogodio u ranim jutarnjim satima a nema prijetnje od cunamija, rekla je služba opisujući da je potresu prethodilo nekoliko podrhtavanja.”Potres je izazvao paniku no nema izvješća o šteti niti o žrtvama”, rekao je glasnogovornik nacionalne službe za upravljanje u prirodnim nepogodama Sutopo Nugroho. On je dodao da je pogođeno područje vrlo nepristupačno te da agencija ne može točno utvrditi štetu dok se komunikacije ponovno ne uspostave.