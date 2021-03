Japanske vlasti objavile su upozorenje za cunami u prefekturi Miyagi nakon što je snažan potres magnitude 7,2 u subotu pogodio sjeveroistok Japana, prenose agencije.

Javna televizija NHK objavila je da su prvi valovi cunamija visine od jednog metra već došli do obale, a zasad nema dojava o žrtvama ili materijalnoj šteti. Potres je zatresao zgrade i u glavnom gradu Tokiju.

Epicentar potresa koji je zatresao čitavo područje sjeveroistoka Japana nalazio se u podmorju nedaleko od obale Miyagija, objavila je japanska meteorološka agencija.

Riječ je o približno istom području koje je 2011. pogodio katastrofalni potres, te cunami u kojemu je oštećena nuklearna elektrana u Fukushimi.

M7.0 #earthquake (#地震) strikes 65 km NE of #Sendai-shi (#Japan) 23 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/MLtVv2dTQn

— EMSC (@LastQuake) March 20, 2021