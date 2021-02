SNAŽAN POTRES POGODIO IRAN! Magnituda je bila 5,6 po Richteru: Ozlijeđeno je najmanje 40 ljudi, velika oštećenja na kućama

Barem 40 osoba ozlijeđeno je u umjerenom potresu u jugozapadnoj iranskoj provinciji Kohgiluyeh i Boyer-Ahmad.

Glavni grad provincije Yasuj i još jedno lokalno selo u srijedu navečer pogodio je potres magnitude 5,6 prema medijskim napisima.

Earthquake of 5.6 magnitude hits Iran, at least 25 reported injured

