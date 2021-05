SNAŽAN POTRES OD 7.4 PO RICHTERU ZATRESAO KINU! Pogodio je grad od 2,6 milijuna ljudi

Kinu je pogodio potres od 7.4 po Richteru. Potres se dogodio u središnjoj Kini, 524 kilometra od grada Lanzhoua, grada od 2.6 milijuna ljudi. Potres se dogodio nešto nakon 19 sati po našem vremenu, odnosno u subotu rano ujutro po lokalnom.

— Unbelievable Events (@UnbelievableEv1) May 21, 2021

Ovo je drugi potres u Kini. Prvi potres dogodio se ranije danas u provinciji Yunan i u njemu je smrtno stradala jedna osoba. Taj potres je imao snagu 6.1 po Richteru. Kineski mediji navode kako ta dva potresa nisu povezana.

Felt #earthquake (#地震) M7.4 strikes 383 km SW of #Xining (#China) 48 min ago. Please report to: https://t.co/5wRdkn4mdr pic.twitter.com/iHOgERkEFW

— EMSC (@LastQuake) May 21, 2021