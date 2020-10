SNAŽAN POTRES MAGNITUDE 7 POGODIO DIO TURSKE I GRČKE OTOKE: U Izmiru srušene brojne zgrade, traže preživjele; Podiglo se i more…

Grčke otoke i dio Turske u Egejskom moru zatresao je potres magnitude 7 po Richteru, javlja EMSC.

Kako piše BBC, potres se dogodio 17 kilometara u moru zapadno od turske provincije Izmir. Kako javlja CNN Turk, potres se osjetio sve do Istanbula. Iz Izmira stižu snimke i fotografije porušenih zgrada. U tijeku je potraga za nestalima u porušenim zgradama.

Ministar unutarnjih poslova Turske je kazao kako je za sada prijavljeno rušenje šest velikih zgrada u Izmiru. Došlo je i do nekoliko podrhtavanja nakon potresa, konkretno bilo ih je šest u magnitudama od 3,9 do 4,8 po Richteru.

Potresi u Turskoj nisu novina i vrlo su učestali. Prije više od 20 godina, u potresu u Izmiru poginulo je oko 17.000 osoba.

#Earthquake 6.6 hit the city of #Izmir in #Turkey today. The collapse of some buildings are reported. #prayforizmir. pic.twitter.com/tca4nn5npe

— Kenan Toprak (@kenanebubekir63) October 30, 2020