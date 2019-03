SNALAŽLJIVI SRBIN OPISAO SPEKTAKULARAN BIJEG IZ SLOVENSKOG ZATVORA: ’52 dana rezali smo rešetke’

Mitrović je izjavio kako je u zatvoru shvatio da će ga isporučiti Srbiji, pa je počeo planirati bijeg

Damjan Mitrović koji je krajem 2018. godine pobjegao iz zatvora u Kopru opisao je za Kurir kako je sa svojim cimerom 41-godišnjim Draganom Milosavljevićem pobjegao iz zatvora tvrdeći kako ne želi biti izručen Srbiji zbog krivičnog djela za koje je u Italiji oslobođen.

Nisu željeli prihvatiti jamstvo

“U Italiju sam otišao prije devet godina, ali je 2013. za mnom bila raspisana tjeralica jer sam prijavljen za trgovinu narkoticima još 2007. godine. Za to djelo sam u Italiji bio oslobođen. Pokušavao sam doći u Srbiju i pojaviti se na sudu, ali oni nisu željeli prihvatiti jamstvo, tražili su pritvor za mene, a to nisam želio”, priča Mitrović koji kaže kako je često putovao u Sloveniju, međutim zadnji puta je bio uhićen u hotelu zbog međunarodne tjeralice Srbije.

Sakrivali pile u mlijeku

Mitrović je izjavio kako je u zatvoru shvatio da će ga isporučiti Srbiji, pa je počeo planirati bijeg.

“Milosavljević i ja smo najprije počeli zapisivati kretanje čuvara i njihove navike. Kasnije su nam, preko zatvorskog zida, ubacili pile. Njima smo pedeset dva dana polako rezali rešetke na ćeliji, ali to smo prikrivali tako što smo vezivali konopce i pravili štrik za sušenje rublja kako čuvari ne bi primijetili. Nekoliko puta su ulazili u sobu, ali smo mi pile stavljali u tetrapak mlijeka jer smo znali da oni uvijek reagiraju na detektor za metal zbog folije, pa ih nitko i ne gleda”, kaže Mitrović.

Bjegunac je otkrio kako su u noći između 29. i 30. prosinca cimer i on konačno uspjeli prerezati rešetke.

Pronašli smo i madrac

“Spustili smo se u dvorište koristeći plahtu. Tu smo našli kontejnere, stavili ih jedan na drugi, a madrac koji smo pronašli prislonili smo uz žicu koja je bila oštra kao žilet. To smo uradili kako se ne bi porezali. Prvo sam se popeo ja, a onda sam pomoću plahte podigao i Milosavljevića. Popeli smo se na stražarsku kućicu, a s nje se spustili na ulicu uz pomoć te iste plahte. Razrezao sam ruke na žicu, ozlijedio kuk, a moj cimer nogu jer nismo uspješno pali”, objasnio je bjegunac.

Kako su se našli na slobodi, on i njegov cimer su se razdvojili.

Taksijem sam došao u kući

“Pješice sam prešao granicu s Italijom, jer tu nema nikakve kontrole, uzeo sam taksi i dovezao se u Ferraru, gdje živim s obitelji. Odmah sam se prijavio policiji i rekao im da sam pobjegao iz zatvora, a oni su svakako već dobili dopis o mom bijegu. S obzirom na to da sam ja u Italiji slobodan čovek i da me oni ni ranije nisu željeli izručiti, neću imati nikakvih problema. Volio bih se vratiti u Srbiju, ali to očigledno neće biti moguće zbog greške koja je napravljena, a ja u pritvor ne želim ići”, jasan je Mitrović.

Bosanski mediji prenijeli su vijest da su Mitrović i Milosavljević osumnjičeni za ubojstvo Miloša Ostojića u Sarajevu, što je Mitrović demantirao tvrdeći kako je taj dan bio u Italiji i kako se javio policiji.