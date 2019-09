SMRTONOSNE PILULE ZA MRŠAVLJENJE: Odgovorne za smrt čak 2000 ljudi, a kod tisuća drugih uzrokovale doživotna teška oboljenja

Počinje suđenje u velikom skandalu francuskog zdravstva oko pilula za mršavljenje ‘Mediator’ koje su uzrokovale smrt tisuće ljudi i doživotna oboljenja

Nakon što se posumnjalo da je pilula za mršavljenje “Mediator” odgovorna za smrt do čak 2000 ljudi te da je kod drugih dovela do doživotnih oboljenja, započinje suđenje u jednom od najvećih skandala francuskog zdravstva započinje. Tako će se suđenjem za ubojstvo iz nehaja i prevaru pokušati otkriti istina o poslovanju u ogromnoj francuskoj farmaceutskoj industriji, piše The Guardian.

Naime, jedna od najvećih francuskih privatnih farmaceutskih tvrtki Servier tereti se za zataškavanje ubojitih simptoma popularnog lijeka “Mediator”. Također, francusku državnu regulatornu agenciju tereti za pretjeranu popustljivost i izostanak pravovremene reakcije koja je mogla spriječiti smrti i štete za pacijenate.

Lijek za dijabetičare

Kao derivan amfetamina, tablete “Mediator” izdavale su se na recept dijabetičarima s prekomjernom tjelesnom težinom. No, također su se često izdavale u svrhu smanjivanja apetita kod zdravih žena koje su željele smršavjeti. Čak i zdrave, vitke žene koje su se bavile sportom znale su dobivati recepte od svojih liječnika koji su im savjetovali da uzimaju Mediator kako bi izbjegle debljanje.

Oko pet milijuna ljudi u periodu između 1976. i 2009. je dobilo recept za pilulu, usprkos sumnjama da ona uzrokuje otkazivanje srca i pluća. Ministarstvo zdravstva Francuske ustvrdilo je da je najmanje 500 ljudi umrlo od problema sa srčanim zaliscima zbog aktivnog sastojka Mediatora, dok druge procjene tu brojku dižu na čak 2.000. Kod tisuća drugih ljudi uzimanje pilule dovelo je do teških zdravstvenih problema.

Zatajenje srca i pluća

Neke žene, koje su pilulu počele uzimati dok su bile potpuno zdrave, primijetile su da se više ne mogu popeti stepenicama, nakon čega su im dijagnosticirane kardiovaskularne bolesti koje su im ograničavale normalan život. Kao kompenzaciju, Servier im je ukupno isplatio gotovo 132 milijuna eura (više od 977 milijuna kuna).

Suđenjem će se pokušati utvrditi zašto je pilula toliko dugo bila dostupna na francuskom tržištu. Odvjetnici tvrde da su Servierovi laboratoriji uz pomoć popustljivih vlasti desetljećima namjerno zavaravali pacijente. Proizvođač je optužen da je od prodaje pilule zaradio najmanje milijardu eura (7.4 milijarde kuna), iako je znao koliko je opasna.

Francuska regulatorna agencija, Agence National de Sécurité du Médicament, optužena je da nije poduzela potrebne korake te provjerila i kontrolirala učinke pilule, da je presporo reagirala, a i da je bila previše bliska farmaceutskim kompanijama. Agencija je rekla da će tijekom suđenja surađivati i da je u međuvremenu postrožila etička pravila.

Cijela stvar se otkrila 2007. godine, kada je Irène Frachon, specijalistkinja za plućne bolesti iz bolnice u Bretanji, proučila kartone pacijenata te upozorila na povezanost Mediatora s ozbiljnim oštećenjima srca i pluća. Tablete su ipak bile dostupne na tržištu u Francuskoj sve do 2009., dugo nakon što je povučena s tržišta u Italiji i Španjolskoj. Pilula nikad nije dobila odobrenje za prodaju u Velikoj Britaniji i SAD-u.

Opsežno suđenje

U optužnici je na 677 stranica opisano kako je tvrtka Servier “svjesno zatajivala prava svojstva lijeka” još od 1970-ih te da je zataškavala medicinske studije koje su bile nepovoljne za proizvod, čime je dugoročno obmanjivala pacijente, piše The Guardian.

Opsežno suđenje, koje uključuje 21 optuženika i više od 2600 tužitelja, trajat će šest mjeseci i po svemu sudeći postati jedno od najduljih sudskih postupaka u Francuskoj posljednjih desetljeća. Neki ga čak uspoređuju sa suđenjem bivšem šefu policije Mauriceu Paponu iz 1997., koji je osuđen zbog svoje uloge u slanju 1700 Židova u nacističke logore smrti u periodu između 1942. i 1944.